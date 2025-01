Seduc alinha metas com profissionais da educação da DRE de Rondonópolis

A segunda etapa do movimento “Giro pelas escolas MT”, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), chegou à Diretoria Regional de Educação (DRE) do Polo Rondonópolis nesta quinta-feira (30.1). As ações da iniciativa continuam nesta sexta-feira (31.1).

O giro busca visitar as 13 DREs do Estado, neste ano letivo de 2025, para dialogar com gestores, coordenadores pedagógicos e professores sobre as metas da Seduc para este ano.

Durante as reuniões, o secretário Alan Porto enfatizou a necessidade de ouvir as demandas e desafios enfrentados nas escolas, criando um espaço de troca de experiências e sugestões.

“Estamos aqui para construir juntos uma educação de qualidade. O diálogo é fundamental para entendermos as realidades de cada região e, assim, traçarmos estratégias efetivas”, afirmou Alan.

Na avaliação dele, a expectativa é que a visita não apenas reforce os laços entre a pasta e as 60 escolas da Rede Estadual nos 14 municípios do polo, mas também estimule a participação ativa da comunidade escolar nas ações educativas. Nas unidades desta DRE, estão matriculados 32.074 alunos para este ano letivo.

O secretário observa que a educação pública é um esforço conjunto e, por isso, nada se compara à oportunidade de ouvir aqueles que estão diretamente envolvidos nesse processo.

“A educação só avança quando todos participam e têm voz. É crucial compreender as dificuldades enfrentadas para que possamos, juntos, encontrar soluções eficazes. Essa troca de ideias é vital para construir um caminho mais sólido e inclusivo na educação pública”, finalizou.

Os próximos destinos serão os polos regionais de Confresa e de Juína em data a ser definida.

