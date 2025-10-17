Seduc altera ponto de embarque de ônibus gratuitos para a 3ª Corrida da Educação 2025; confira locais e horários

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) alterou o ponto de embarque dos ônibus gratuitos para os participantes da 3ª Corrida da Educação 2025, promovida em comemoração ao Dia do Professor, para o Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. As provas serão realizadas neste sábado (18.10).

Os embarques serão realizados a partir da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Antes, o ponto de partida era no Parque das Águas.

Serão disponibilizados 15 ônibus rotativos, com embarque e desembarque gratuitos no estacionamento da ALMT, no Centro Político. A circulação será contínua dentro dos horários estipulados: ida (ALMT – Parque Novo Mato Grosso): das 16h às 18h30; e volta (Parque Novo Mato Grosso – ALMT): das 18h às 21h.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) dará apoio com duas linhas especiais de transporte coletivo, saindo do Pantanal Shopping. Nessa opção, o pagamento será no valor da tarifa comum, com ônibus circulando de forma rotativa e sincronizada para também atender aos participantes durante todo o evento.

Nas linhas ofertadas pela Semob, os horários de ida (Pantanal Shopping – Parque) são 16h, 16h45, 17h30, 18h15, 19h, 19h45 e 20h30. Já os horários de volta (Parque – Pantanal Shopping) são às 16h40, 17h25, 18h10, 18h55, 19h40, 20h25, 21h15, 21h30 e recolhimento final às 22h.

Modalidades e programação

A competição reunirá cerca de 4 mil participantes, entre servidores, estudantes e membros da comunidade. Haverá três modalidades: (1) kids, percursos de 100 metros a 1 km para crianças de 5 a 13 anos; (2) 5 km, aberta a participantes a partir de 14 anos; e (3) 10 km, para maiores de 18 anos.

Pessoas com deficiência (PCD) também terão categorias específicas em todas as distâncias.

A concentração dos participantes será no estacionamento do Parque Novo Mato Grosso às 17h, com largadas programadas da seguinte forma: Kids: 17h30; Categoria PCD: 18h50; e provas de 5 km e 10 km: 19h.

Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas, e os três primeiros colocados de cada categoria — público geral, servidores, estudantes e PCD — serão premiados com troféus.

Estrutura e segurança

A corrida terá duração máxima de três horas e contará com infraestrutura completa, incluindo pontos de hidratação, guarda-volumes e ambulâncias para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes.

