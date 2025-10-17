MATO GROSSO
Seduc altera ponto de embarque de ônibus gratuitos para a 3ª Corrida da Educação 2025; confira locais e horários
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) alterou o ponto de embarque dos ônibus gratuitos para os participantes da 3ª Corrida da Educação 2025, promovida em comemoração ao Dia do Professor, para o Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. As provas serão realizadas neste sábado (18.10).
Os embarques serão realizados a partir da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Antes, o ponto de partida era no Parque das Águas.
Serão disponibilizados 15 ônibus rotativos, com embarque e desembarque gratuitos no estacionamento da ALMT, no Centro Político. A circulação será contínua dentro dos horários estipulados: ida (ALMT – Parque Novo Mato Grosso): das 16h às 18h30; e volta (Parque Novo Mato Grosso – ALMT): das 18h às 21h.
Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) dará apoio com duas linhas especiais de transporte coletivo, saindo do Pantanal Shopping. Nessa opção, o pagamento será no valor da tarifa comum, com ônibus circulando de forma rotativa e sincronizada para também atender aos participantes durante todo o evento.
Nas linhas ofertadas pela Semob, os horários de ida (Pantanal Shopping – Parque) são 16h, 16h45, 17h30, 18h15, 19h, 19h45 e 20h30. Já os horários de volta (Parque – Pantanal Shopping) são às 16h40, 17h25, 18h10, 18h55, 19h40, 20h25, 21h15, 21h30 e recolhimento final às 22h.
Modalidades e programação
A competição reunirá cerca de 4 mil participantes, entre servidores, estudantes e membros da comunidade. Haverá três modalidades: (1) kids, percursos de 100 metros a 1 km para crianças de 5 a 13 anos; (2) 5 km, aberta a participantes a partir de 14 anos; e (3) 10 km, para maiores de 18 anos.
Pessoas com deficiência (PCD) também terão categorias específicas em todas as distâncias.
A concentração dos participantes será no estacionamento do Parque Novo Mato Grosso às 17h, com largadas programadas da seguinte forma: Kids: 17h30; Categoria PCD: 18h50; e provas de 5 km e 10 km: 19h.
Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas, e os três primeiros colocados de cada categoria — público geral, servidores, estudantes e PCD — serão premiados com troféus.
Estrutura e segurança
A corrida terá duração máxima de três horas e contará com infraestrutura completa, incluindo pontos de hidratação, guarda-volumes e ambulâncias para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros remove árvore que caiu sobre residência após forte chuva em Primavera do Leste
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na quinta-feira (16.10), uma ocorrência de queda de árvore sobre o telhado de uma residência após forte chuva acompanhada de ventos intensos em Primavera do Leste (a 243 km de Cuiabá).
A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) foi acionada por volta das 16h36. Ao chegar no local, os bombeiros militares constataram que uma árvore de médio porte havia caído, atingindo parte da cobertura da casa.
A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores e da equipe durante a operação. Em seguida, foi realizada a remoção controlada da árvore com o uso de ferramentas adequadas.
A residência sofreu danos parciais no telhado. Após o término do trabalho, o local foi deixado em segurança e sob responsabilidade do proprietário. Não houve registro de vítimas.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sema e Polícia Militar apreendem máquinas usadas para desmate ilegal na Baixada Cuiabana
Em cinco dias de operação na Baixada Cuiabana, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e a Polícia Militar apreenderam 10 máquinas utilizadas na prática de desmatamento ilegal e exploração seletiva sem autorização do órgão ambiental. A fiscalização teve início na segunda-feira (13) e terminou nesta sexta-feira (17).
As autuações ocorreram nos municípios de Poconé, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento e Barão de Melgaço. Doze servidores participaram da operação. Entre os veículos apreendidos, estão 05 pá carregadeiras, 04 tratores de pneu e 01 retro escavadeira.
De acordo com informações da Superintendência de Fiscalização da Sema, a operação teve como foco a fiscalização de áreas monitoradas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento, a partir de alertas e imagens de satélite.
Além das infrações ambientais, as equipes também flagraram descumprimento de embargo. O valor da multa para quem realiza desmatamento sem autorização do órgão ambiental vai de R$1.000,00 a R$6.000,00 por hectare. Para quem descumpre embargo, a multa vai de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
O valor das multas que serão aplicadas em cada área autuada na operação será definido após análise, por imagens de satélite, do tamanho das áreas que sofreram o dano ambiental.
Fonte: Governo MT – MT
