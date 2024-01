Seduc apresenta Núcleo de Inteligência de Segurança Escolar a novos diretores de Cuiabá e Várzea Grande

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) apresentaram, nesta quarta-feira (17.01), aos novos diretores de escolas de Cuiabá e Várzea Grande, o Núcleo de Inteligência Escolar (Nise) e o Programa Vigia Mais MT.

O Nise foi criado por meio de uma parceria entre a Seduc e a Sesp e conta com monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) atuando em todas as 647 unidades educacionais da rede. Já o Programa Vigia Mais MT é um sistema de monitoramento por câmeras que está em fase adiantada de implantação em todas as escolas de Cuiabá e de Várzea Grande, e que já avança pelas demais unidades do interior.

Conforme o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, atualmente, a Rede Estadual conta com 5,5 mil câmeras instaladas em 463 unidades escolares urbanas da rede. “As câmeras são monitoradas 24 horas por dia pelo Ciosp, visando inibir a violência dentro do ambiente escolar, como também bullying e cyberbullying”, explicou o gestor.

O secretário adjunto de inteligência da Sesp, delegado Valter Furtado Filho, ressaltou que o Nise foi desenvolvido com base nas preocupações com os ataques dentro das escolas no Brasil. “O Nise se tornou um canal direto com as escolas, coletando, organizando e analisando informações para produção de conhecimento de segurança pública no ambiente escolar”, observou.

De acordo com o delegado, o Núcleo também visa identificar, avaliar e inibir ataques e ameaças, sugerindo ações e medidas de proteção nas unidades escolares. “A melhor forma de combater a violência é com a prevenção e é isso o que essa parceria está fazendo”, afirmou.

Para o diretor da Escola Estadual José Leite de Moraes, em Várzea Grande, Jalme Rodrigues, a implantação do Núcleo de Inteligência de Segurança Escolar foi importante para dar mais tranquilidade aos pais que enviam seus filhos para as escolas.

Rosângela Ferraz, diretora da Escola Estadual Heliodoro Capistrano da Silva, em Cuiabá, avaliou que, com o Núcleo, os gestores escolares sabem “qual o melhor caminho que deve ser tomado diante de alguma situação que necessite de prevenção ou alerta às autoridades”. Ela também enalteceu a importância do Vigia Mais MT para a escola e toda a comunidade no entorno.

“Na nossa escola temos cerca de dois mil estudantes em três turnos e, com várias câmeras instaladas e monitoradas em tempo real, me sinto mais amparada dentro e fora da escola. Foi uma ação inovadora e que será modelo, certamente”, finalizou.

No encontro, a Seduc também apresentou outras medidas, já adotadas em toda a rede estadual, para garantir mais segurança à comunidade escolar, como a disponibilização do Botão do Pânico, o fortalecimento das rondas ostensivas no entorno das escolas, a central com telefones de emergência com os números 197 e 190, além de um número de Whatsapp – (65) 99973-4429 – para receber denúncias.