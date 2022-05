Seduc busca referência em evento de tecnologia e inovação para fortalecer a educação em MT

A população de Campo Verde (135 km de Cuiabá no sentido leste) está convidada para participar, nesta sexta-feira (13.05), de três ações de segurança comunitária. O evento é realizado pela Secretaria de Segurança Pública, por meio da Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária, em parceria com a prefeitura municipal. Entre as atividades, estão a apresentação do projeto Comunidade Inteligente e a realização do projeto Comunidade Integrada.

A programação começa às 8h, com a abertura do Encontro Regional dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) dos Municípios da Região Leste de Mato Grosso, com a presença de representantes de Campo Verde, Primavera do Leste, Poxoréu, Santo Antônio do Leste, Paranatinga e Gaúcha do Norte.

Serão definidas as medidas de fortalecimento das forças de segurança, para ampliar os planos de enfrentamento da criminalidade nos municípios da região. A intenção é aproximar cada vez mais a população das forças de segurança, o que pode contribuir para melhorar a qualidade do serviço prestado à comunidade.

Às 10 horas, será apresentado o programa Comunidade Inteligente, cuja finalidade é o videomonitoramento de bairros para ampliar a segurança dos moradores e auxiliar as forças de segurança no combate às ações criminosas. O projeto já foi implantado no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, e está em processo de implantação em outros 14 municípios do estado.

A partir de 13 horas, a comunidade poderá participar e conhecer uma exposição das instituições que compõem as forças de segurança. O evento é voltado a crianças e adolescentes, para despertar o conhecimento sobre as diferentes atribuições de cada instituição e sobre como elas podem ajudar o cidadão em seu cotidiano.

Durante esse evento, serão escolhidas as três melhores redações escritas pelas crianças campoverdenses, com o tema “O que eu posso fazer para melhorar a segurança pública do meu município?”. Os vencedores serão contemplados com um passeio de helicóptero sobrevoando a cidade onde vivem.

Participam da exposição as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Rede Cidadã e Polícia Comunitária.

Programação:

8h – Encontro dos Consegs da 11ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), no Centro Empresarial de Campo Verde (Cemp).

10h – Lançamento e apresentação do projeto Comunidade Inteligente às autoridades, população e conselheiros de segurança, no Centro Empresarial de Campo Verde (Cemp).

13h – Abertura do projeto Comunidade Integrada, com exposições e apresentações das forças de segurança, na praça das Araras.