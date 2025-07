Seduc divulga lista das escolas selecionadas para etapa estadual da Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) sorteou, nesta segunda-feira (14.7), oito crianças portadoras da Carteira de Identificação do Autista (CIA), para assistirem a partida entre Cuiabá Esporte Clube e Amazonas FC, nesta terça-feira (15), às 18h30, na Arena Pantanal. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão Série B.

A criação de um camarote específico para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio do Programa SER Família Inclusivo, foi idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, junto com a senadora Margareth Buzetti, e com o apoio do Cuiabá Esporte Clube.

O sorteio é realizado a partir dos nomes que são inscritos, por meio de um formulário específico para a ação, disponibilizado no site da Setasc. Um dos campos do formulário a ser preenchido requer o número da Carteira do Autista.

Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira de Identificação do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio é realizado para ocupar a vaga aberta. Além da Carteira de Identificação do Autista, se faz necessário também, o cadastro no FacePass.

FacePass

O cadastramento facial para a entrada na Arena Pantanal é gerido pelo aplicativo FacePass Brasil, empresa responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial no estádio. Para se cadastrar, o usuário deve preencher os formulários com informações pessoais e de endereço. O cadastro é feito no site: facepassbrasil.com.br/cadastrar-se

Confira abaixo o nome dos sorteados:

Gabriela Lais Weiller Santiago

Davi Henrique de França Nunes

Neohan Nelson Pereira da Silva

Daniel Tamashiro de Oliveira Sato

Maria Alice Rambo de Vasconcellos

Aurora Maria Anjos Costadelli Rodrigues

José Miguel Queiroz Cavalcante

Raul Amorim de Arruda Souza

Fonte: Governo MT – MT