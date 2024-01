Seduc divulga lista definitiva de professores selecionados para intercâmbio na Inglaterra

Os 14 professores de Língua Inglesa da Rede Estadual de Ensino para a 2ª edição do Programa MT no Mundo – 2024, já foram selecionados. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou o resultado final da seleção e a convocação para que comecem os procedimentos para a viagem de 21 dias à Inglaterra. A data da viagem ainda será definida pela Seduc e pelos parceiros.

O grupo foi selecionado pelo trabalho realizado durante o ano letivo de 2023, entre todos os professores efetivos e contratados habilitados em Língua Inglesa, atribuídos em sala de aula do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental ou em qualquer ano do Ensino Médio. Outro requisito fundamental foi ser um educador atuante na Plataforma Mais Inglês e dedicação ao ensino e aprendizagem dos estudantes.

Os professores devem ficar atentos aos prazos estabelecidos no edital, pois devem encaminhar a documentação exigida para as unidades escolares em que estão lotados no período de 5 a 9 de fevereiro. A convocação de professores suplentes será a partir de 26 de fevereiro.

Caso algum dos selecionados desista do intercâmbio por algum motivo, um suplente será convocado para a vaga com prazo de até 72 horas para a entrega da documentação na unidade escolar onde atua. Terminada essa fase, as escolas deverão encaminhar a documentação para as 14 Diretorias Regionais de Educação, que fará o envio de todos os dados à Seduc.

O edital vetou a participação de professores que já tenham participado da primeira edição do programa, bem como professores que atuaram como monitores.

Todas as despesas relacionadas ao intercâmbio serão custeadas pelo Governo do Estado que, nas duas edições do evento, investiu mais de R$ 10 milhões. Cada professor receberá uma ajuda de custo de 100 libras por dia.

Eles terão garantidos seguro-viagem e seguro-saúde durante o período em que estiverem no país do intercâmbio, as passagens de ida e volta, traslado, além de pagas as despesas com viagem para reuniões antes da viagem e confecção do passaporte.

Os professores selecionados são os seguintes:

Inês Maria da Silva Teixeira (Alta Floresta)

Adão Pereira da Silva Barboza (Barra do Garças)

Susimeire Goncalves Marim (Cáceres)

Sonia Maria Tavares de Freitas (Confresa)

Karina Belizio Pereira de Souza (Cuiabá)

Thalita Helena dos Santos (Diamantino)

Marli Solangela Tardi (Juína)

Juliana Maria Biazoto (Matupá)

Nilciane Rodrigues Caldas (Pontes e Lacerda)

Livia Almeida da Silva (Primavera do Leste)

Paula Carvalho Dutra (Rondonópolis)

Dulcineia Aparecida Diniz (Sinop)

Simone Fernandes Valente (Tangará da Serra)

Marcos Antonio do Prado (Várzea Grande)

Já a seleção dos 100 estudantes que também participarão do intercâmbio nesse ano começou no dia 15 de janeiro e a lista preliminar será divulgada no dia 27 de fevereiro. A relação final sairá no dia 12 de março.