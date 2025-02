Seduc divulga lista final de professores selecionados para intercâmbio na Inglaterra

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) divulgou o resultado final da seleção dos professores de língua inglesa da Rede Estadual que participarão da edição 2025 do programa MT No Mundo.

Ao todo, 13 professores foram selecionados para participar do programa, que terá a duração de três semanas em um país de língua inglesa.

De acordo com o edital, a participação no processo seletivo foi automática para todos os professores de Inglês, contemplando todas as Diretorias Regionais de Educação.

Professores já contemplados pelo programa nas edições anteriores, 2023 e 2024, bem como os professores que atuaram como monitores, não participaram da seleção.

Entre as exigências para avaliação do educador estão a habilitação em Língua Inglesa e a atribuição em sala de aula na função de docência em turmas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, ou em qualquer ano do Ensino Médio em 2024 e em 2025, até o momento da ida ao país de destino.

Para a seleção, também foi exigido que o professor tivesse cumprido ao menos 28 aulas ao vivo em grupo durante 2024 e com pontuação acima de 60 pontos, além de ter avançado ao menos um nível e meio na plataforma Mais Inglês ou Mais Idiomas, com o equivalente a 36 lições em 2024.

Todas as despesas serão custeadas pelo Governo do Estado. O professor que fizer o intercâmbio receberá uma ajuda de custo de 100 libras esterlinas por dia.

Eles terão garantido seguro-viagem e seguro-saúde durante o período em que estiver no país do intercâmbio, as passagens de ida e volta, translado, além de pagas as despesas com viagem para reuniões antes da viagem e confecção do passaporte.

A primeira edição foi realizada em 2023 e proporcionou uma experiência inédita para os professores, com uma viagem à Inglaterra. Nas três edições do MT no Mundo, o investimento total será superior a R$ 15 milhões.

Veja em anexo os nomes dos selecionados.

