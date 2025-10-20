Seduc divulga projetos selecionados para a Etapa Estadual da VI Mostra Científica STEAM 2025

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) divulgou, nesta segunda-feira (20.10), a lista dos 40 projetos selecionados para a Etapa Estadual da VI Mostra Científica STEAM 2025, que neste ano destaca o tema inovação e sustentabilidade. Os projetos finalistas foram indicados pelas 13 Diretorias Regionais de Educação (DREs) e representam boas práticas desenvolvidas em escolas estaduais de todo o estado.

A etapa estadual será realizada de forma virtual, entre os dias 5 e 7 de novembro, com apresentações transmitidas ao vivo pelo canal da Seduc no YouTube. Cada equipe terá até 10 minutos para apresentar o trabalho a uma banca avaliadora, que definirá os 1º, 2º e 3º lugares nas categorias C1 (Ensino Fundamental) e C2 (Ensino Médio).

Premiação e reconhecimento

Os estudantes e professores orientadores das equipes premiadas receberão equipamentos tecnológicos como forma de incentivo à pesquisa e ao protagonismo estudantil: 1º lugar: um notebook para cada estudante e professor orientador; 2º lugar: um tablet para cada integrante da equipe; 3º lugar: um headphone para cada participante.

Segundo a Seduc, o objetivo é estimular a cultura científica e o pensamento investigativo nas escolas públicas, valorizando iniciativas que aliam criatividade, inovação e compromisso com o futuro sustentável.

De acordo com o secretário de Educação, Alan Porto, a Mostra Científica é uma oportunidade de fortalecer o protagonismo estudantil e a formação integral, conectando as experiências escolares aos desafios do mundo contemporâneo.

“As escolas estão formando uma nova geração de alunos que aprendem com propósito, aplicam o conhecimento em situações reais e desenvolvem competências essenciais para os de hoje”, concluiu Alan Porto.

O que é STEAM

A metodologia STEAM integra cinco áreas do conhecimento — Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática (sigla em inglês de Science, Technology, Engineering, Art and Math). Essa abordagem propõe o aprendizado por meio de projetos e desafios práticos, colocando os estudantes no centro do processo educativo e promovendo uma aprendizagem ativa e interdisciplinar.

Confira a lista dos projetos classificados no anexo.

Fonte: Governo MT – MT