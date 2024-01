Seduc divulga resultado preliminar de seleção de professores para intercâmbio neste ano

Ao todo, 14 professores foram pré-selecionados para participar do programa, que terá a duração de três semanas em um país de língua inglesa, que ainda será divulgado. De acordo com o edital, a participação no processo seletivo foi automática para todos os professores de Língua Inglesa da Rede Estadual. Cada um dos selecionados pertence a uma Diretoria Regional de Educação (DRE), garantindo uma distribuição geográfica equilibrada.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou o resultado preliminar dos professores selecionados para a segunda edição do programa MT No Mundo, que ocorrerá em 2024. A primeira edição foi realizada no ano passado e proporcionou uma experiência enriquecedora para os professores de Língua Inglesa da Rede Estadual de Ensino, com uma viagem à Inglaterra. Nas duas edições, o investimento foi superior a R$ 10 milhões.

Para participar do programa, os professores precisam atender a alguns critérios básicos. É necessário ser servidor da Seduc, ter habilitação em Língua Inglesa e estar atribuído em sala de aula, lecionando Língua Inglesa no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental ou em qualquer ano do Ensino Médio de 2023 e 2024.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, afirmou que é importante não possuir licenças ou afastamentos superiores a 60 dias nesse período e permanecer atribuído em sala de aula no momento do embarque. “Ser um educador atuante em sala de aula e dedicado em relação ao ensino e aprendizagem é fundamental”, pontuou.

Outro requisito é ter assinado o termo de inscrição e estar inscrito na plataforma Mais Inglês MT, oferecida pela Seduc. Além disso, é necessário ter cumprido pelo menos um nível e meio na plataforma, o que corresponde a 36 lições em 2023.

O edital proíbe a participação de professores que já tenham participado da primeira edição do programa em 2023, bem como professores que atuaram como monitores. Caso algum professor selecionado desista de participar, a Seduc irá convocar um candidato suplente.

O resultado final será divulgado em 30 de janeiro, após a análise dos recursos. “Os selecionados terão a oportunidade de vivenciar uma experiência internacional, aprimorando seus conhecimentos na Língua Inglesa e trazendo novas práticas pedagógicas para os nossos estudantes”, disse Alan Porto.

Todas as despesas serão custeadas pelo Governo do Estado. O professor que fizer o intercâmbio receberá uma ajuda de custo de 100 libras por dia. Terão garantidos seguro-viagem e seguro-saúde durante o período em que estiverem no país do intercâmbio, as passagens de ida e volta, traslado, além de pagas as despesas com viagem para reuniões antes da viagem e confecção do passaporte.

A seleção dos 100 estudantes que também participarão do intercâmbio nesse ano começou no dia 15 de janeiro e a lista preliminar será divulgada no dia 27 de fevereiro. A relação final sairá no dia 12 de março.

Para saber outras informações sobre o edital acesse AQUI.