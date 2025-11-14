Seduc e TJMT certificam 125 profissionais da educação como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), apoiou a formação de 125 profissionais da educação como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz. A certificação foi realizada nesta sexta-feira (14.11), durante o encerramento do 3º Encontro das Práticas Restaurativas na Educação, no auditório Gervásio Leite, na sede do Poder Judiciário mato-grossense, em Cuiabá.

O evento marcou o encerramento de uma semana de formação intensiva, e a certificação dos profissionais da educação consolida uma política que já atua há cerca de 10 anos no Estado.

A secretária adjunta Executiva da Seduc, Flávia Emanuelle de Sousa Soares, classificou o momento como uma conquista coletiva. “Estamos aqui para celebrar uma trajetória construída com resiliência. A escola é um pedaço da sociedade e estamos inserindo nela uma cultura de paz, empatia e respeito. As práticas restaurativas transformam conflitos em aprendizado. O ambiente escolar sempre terá divergências, mas precisamos ensinar que pensar diferente é possível e deve ocorrer com segurança e respeito”, ressaltou.

A presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NUGJUR), desembargadora Clarice Claudino da Silva, abriu o encontro exaltando a importância da união entre Judiciário, Ministério Público e Educação. “Educar é conduzir ao coração. A escola é o primeiro círculo de construção de paz que conhecemos”, afirmou.

A magistrada destacou, ainda, que a Justiça Restaurativa ultrapassa os muros das escolas e se torna também um compromisso do sistema de Justiça. “Que cada fala deste seminário desperte em nós o desejo de cuidar do outro, da palavra e da convivência”, concluiu.

A coordenadora do Núcleo de Mediação Escolar da Seduc, Patrícia Carvalho, destacou a importância da parceria com o NUGJUR na formação continuada das equipes escolares.

“Trouxemos 125 servidores para uma verdadeira imersão nas práticas restaurativas. Essa certificação é o coração da política de Cultura de Paz da Educação”, afirmou. Segundo ela, todos os profissionais já atuam nas unidades escolares como mediadores e facilitadores. “Eles têm a atribuição de 30 horas dedicadas exclusivamente à mediação e à prevenção da violência”.

Durante o evento, o promotor de Justiça Miguel Slhessarenko ressaltou o impacto das práticas restaurativas na redução de conflitos que anteriormente desaguavam na Justiça da Infância e Juventude.

“A escola é o ambiente mais democrático que existe e, por isso mesmo, um dos mais conflituosos. A formação de mediadores e facilitadores tem sido decisiva para impedir a escalada de conflitos e promover a convivência cidadã”, disse.

Com programação composta por painéis, palestras e debates, o encontro reuniu magistrados, gestores públicos, especialistas nacionais, promotores, profissionais psicossociais e da educação de diversas regiões do Estado.

