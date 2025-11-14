MATO GROSSO
Seduc e TJMT certificam 125 profissionais da educação como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), apoiou a formação de 125 profissionais da educação como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz. A certificação foi realizada nesta sexta-feira (14.11), durante o encerramento do 3º Encontro das Práticas Restaurativas na Educação, no auditório Gervásio Leite, na sede do Poder Judiciário mato-grossense, em Cuiabá.
O evento marcou o encerramento de uma semana de formação intensiva, e a certificação dos profissionais da educação consolida uma política que já atua há cerca de 10 anos no Estado.
A secretária adjunta Executiva da Seduc, Flávia Emanuelle de Sousa Soares, classificou o momento como uma conquista coletiva. “Estamos aqui para celebrar uma trajetória construída com resiliência. A escola é um pedaço da sociedade e estamos inserindo nela uma cultura de paz, empatia e respeito. As práticas restaurativas transformam conflitos em aprendizado. O ambiente escolar sempre terá divergências, mas precisamos ensinar que pensar diferente é possível e deve ocorrer com segurança e respeito”, ressaltou.
A presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NUGJUR), desembargadora Clarice Claudino da Silva, abriu o encontro exaltando a importância da união entre Judiciário, Ministério Público e Educação. “Educar é conduzir ao coração. A escola é o primeiro círculo de construção de paz que conhecemos”, afirmou.
A magistrada destacou, ainda, que a Justiça Restaurativa ultrapassa os muros das escolas e se torna também um compromisso do sistema de Justiça. “Que cada fala deste seminário desperte em nós o desejo de cuidar do outro, da palavra e da convivência”, concluiu.
A coordenadora do Núcleo de Mediação Escolar da Seduc, Patrícia Carvalho, destacou a importância da parceria com o NUGJUR na formação continuada das equipes escolares.
“Trouxemos 125 servidores para uma verdadeira imersão nas práticas restaurativas. Essa certificação é o coração da política de Cultura de Paz da Educação”, afirmou. Segundo ela, todos os profissionais já atuam nas unidades escolares como mediadores e facilitadores. “Eles têm a atribuição de 30 horas dedicadas exclusivamente à mediação e à prevenção da violência”.
Durante o evento, o promotor de Justiça Miguel Slhessarenko ressaltou o impacto das práticas restaurativas na redução de conflitos que anteriormente desaguavam na Justiça da Infância e Juventude.
“A escola é o ambiente mais democrático que existe e, por isso mesmo, um dos mais conflituosos. A formação de mediadores e facilitadores tem sido decisiva para impedir a escalada de conflitos e promover a convivência cidadã”, disse.
Com programação composta por painéis, palestras e debates, o encontro reuniu magistrados, gestores públicos, especialistas nacionais, promotores, profissionais psicossociais e da educação de diversas regiões do Estado.
Fonte: Governo MT – MT
Autores de furto em farmácia de Cuiabá são presos em flagrante pela Polícia Civil
Dois homens, envolvidos no furto de uma farmácia na região do Bosque da Saúde, em Cuiabá, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (13.11), em ação rápida realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os autores do crime, de 20 e 32 anos, são recorrentes na prática de crimes patrimoniais, possuem passagens anteriores e foram novamente autuados em flagrante por furto qualificado.
Os policiais da DHPP realizavam diligências na região quando receberam informações de que havia acabado de ocorrer um furto em uma farmácia e que os autores estavam em fuga pelas ruas em posse dos itens subtraídos.
Diante das informações, os policiais foram até o local indicado, onde visualizaram os dois homens e realizaram a abordagem. Questionados, os suspeitos confessaram a autoria do furto e indicaram o local onde haviam escondido os produtos furtados.
Em continuidade aos trabalhos, os investigadores foram ao estabelecimento comercial e, por meio das imagens de câmeras de segurança, confirmaram a autoria do crime.
Em checagem no sistema, foi verificado que os dois conduzidos possuem passagens por crimes anteriores contra o patrimônio, sendo um deles envolvido em roubos e furtos contra farmácias e supermercados, além de receptação de motocicleta. O outro tem registro criminal de furto praticado em um supermercado no mês de julho deste ano.
Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante pelo crime de furto mediante concurso de pessoas e, posteriormente, colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
Polícia Civil deflagra operação para apurar crime de extorsão em Sinop
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), em Sinop, a Operação Mira Letal, para cumprir três mandados de busca e apreensão e apurar o crime de extorsão, associado à subtração de bem móvel.
O caso teve início em outubro, quando a vítima financiou uma caminhonete GM/ Chevrolet Silverado, avaliada em valor superior a R$ 400 mil, que entregou a um amigo para realizar a venda e lhe repassar os recursos para quitar o financiamento.
No entanto, esse amigo acabou com problemas financeiros, cometeu golpes e ficou com vários credores. Em meio a isso, o suspeito, acompanhado de dois comparsas, foi até o amigo da vítima, que estava com a Silverado e, mediante violência, grave ameaça e com uso e armas de fogo, fez homem entregar o veículo, configurando o crime de extorsão.
Investigação
Assim que acionada, a equipe da 1ª Delegacia de Sinop deu início às investigações do caso e localizou o veículo escondido em uma chácara em Sinop, evidenciando a conduta voltada a dificultar a ação policial e comprometer o regular andamento das apurações.
Diante disso, o delegado Sérgio Ribeiro representou pelos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito e para o local em que estava escondida a caminhonete, que foram cumpridos nesta sexta-feira (14).
Durante o cumprimento dos mandados, foram localizados e apreendidas duas armas de fogo, que estavam em posse do suspeito, que foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. O investigado foi conduzido à unidade policial para adoção das providências cabíveis.
Fonte: Governo MT – MT
