Seduc entrega nova quadra poliesportiva da Escola Estadual Jada Torres: “entrega de um sonho de mais de 20 anos”, afirma diretora

A 41ª edição da Operação Lei Seca, realizada na noite desta quarta-feira (4.6), em Cuiabá, resultou na prisão de seis pessoas por diferentes crimes e na remoção de 59 motocicletas. A ação ocorreu na Avenida Professora Edna Maria de Albuquerque Affi, no bairro Tijucal.

Entre os detidos, quatro foram presos por embriaguez ao volante, sendo que um deles também foi autuado por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Houve ainda a prisão de um foragido da Justiça de Rondônia, com mandado em aberto pelo crime de furto, e de um homem por receptação, após os agentes identificarem que ele conduzia uma motocicleta com registro de roubo ou furto.

As abordagens tiveram início às 21h e resultaram na confecção de 102 autos de infração de trânsito. As principais irregularidades constatadas foram condução de veículo sem registro ou não licenciado, direção sem habilitação, condução sob efeito de álcool, sistema de iluminação alterado, condução com CNH de categoria diferente, CNH vencida há mais de 30 dias, ausência de equipamentos obrigatórios, motocicletas sem placa de identificação e placas em desacordo com as especificações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Durante a operação, 188 condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia e 185 veículos fiscalizados, dos quais 70 foram autuados. Nesta edição, a fiscalização teve como foco as motocicletas e não houve remoção de carros.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob)

Fonte: Governo MT – MT