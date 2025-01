Seduc finaliza visita às escolas na região de Tangará da Serra; próximo destino é Rondonópolis

A Agência de Fomento do Estado – Desenvolve MT participou do Encontro Regional Empresarial, realizado nesta quinta-feira (16.1) no Auditório Amazônia, em Colíder. O evento, promovido pela prefeitura de Colíder, Câmara Municipal de Vereadores e a Associação Comercial e Empresarial do município (ACIC), reuniu mais de 90 empresários e convidados para tratar de assuntos relacionados à economia e ao empreendedorismo na região.

A Desenvolve MT marcou presença para falar sobre como as linhas de crédito podem fomentar a economia do município e apoiar os pequenos negócios. A equipe da agência prestou atendimento aos empreendedores participantes do evento, e tirou dúvidas sobre o processo de solicitação de crédito.

O prefeito de Colíder, Rodrigo Benassi, contou que tem objetivos com a parceria da agência de crédito para 2025.

“A nossa prefeitura tem uma meta, queremos fomentar a economia local, e a Desenvolve MT é um dos meios que nós encontramos para isso. Queremos fazer liberações de crédito de, no mínimo, R$2 milhões por mês. Esse evento é muito importante para esses objetivos e para Colíder porque mostra novas oportunidades e possibilidades aos empreendedores da cidade”, explica.

Além do evento, agentes de crédito da prefeitura foram capacitados pela equipe da Desenvolve MT. Atualmente, Colíder tem três agentes credenciados representando a Agência na cidade. O trabalho do parceiro no município é auxiliar e orientar os empresários que estão em busca do crescimento e expansão de seus negócios.

Em Colíder, o empreendedor que tiver interesse em buscar o crédito pode procurar no endereço Avenida Tancredo Neves, nº 1005 – Centro – Setor Leste. Vitor Rosendo, agente de crédito do município de Colíder, fala sobre a experiência com o treinamento e sua importância.

“O treinamento contribuiu para nossa atualização, nos ensinou como passar as informações certas para os empresários e empresas da região. Ele nos ajuda a fortalecermos nosso trabalho, o que contribui para o desenvolvimento econômico já que damos outra saída para os empreendedores da região”, destaca.

Um exemplo de como o crédito pode ajudar os pequenos negócios em Colíder, é Lucas Adriel, um dos donos da Casa Nobre Móveis Planejados. O empreendedor revela que a Desenvolve MT deu o apoio que ele precisava. Ele conta que no início do seu negócio, usou o crédito para construir estoques por meio da compra de matérias-primas e equipamentos.

“O estoque de matéria-prima deu flexibilidade na hora de atender o cliente na questão de parcelamento. Comprando o material à vista a gente consegue um desconto, o que nos permite flexibilizar o pagamento do cliente”, explica Lucas.

Para o diretor de Desenvolvimento e Crédito da Desenvolve MT, Helio Tito, a parceria entre a Agência e os órgãos do município para auxiliar os empresários locais é importante.

“A Desenvolve MT desempenha um papel fundamental como facilitadora para aqueles que desejam iniciar seus empreendimentos. Como Agência de Fomento do Governo do Estado, uma das nossas missões é impulsionar a economia local, e parcerias como a que realizamos neste evento são essenciais para atingirmos esse objetivo”, conta.

Parcerias

Ficou interessado em se tornar parceiro da Desenvolve MT? Basta acessar o nosso site: www.desenvolve.mt.gov.br e buscar a aba Parceiros. Realizar esse processo garante um agente de crédito credenciado para auxiliar os empreendedores e promover o crescimento de comércios e empresas no seu município, gerando emprego e renda.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT