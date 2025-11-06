Seduc lança concurso “Desafio Estudante Influencer” para engajar jovens no Enem 2025

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) lançou, nesta quinta-feira (6.11), o concurso “Desafio Estudante Influencer”, voltado a estudantes do 3º ano do Ensino Médio e do 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual. A iniciativa busca fortalecer o protagonismo juvenil e incentivar o engajamento digital na divulgação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

De acordo com o edital, os participantes deverão produzir um vídeo ou reels com o tema “Enem 2025: porta de oportunidades”, estimulando outros estudantes a realizarem o exame. As publicações devem ter entre 30 segundos e 1 minuto, ser postadas no Instagram até o dia 14 de novembro de 2025, e conter as hashtags #GestaoParaAprendizagemMT, #SEEMT e #Enem2025, além de marcar o perfil @seduc.mt.

A seleção ocorrerá em duas etapas: regional e estadual. Em nível regional, cada Diretoria Regional de Educação (DRE/DME) terá um vencedor, que receberá um smartwatch, fone de ouvido, mochila personalizada e certificado de reconhecimento.

Na etapa estadual, três estudantes, dois do Ensino Médio Regular e um da EJA, serão premiados com uma viagem formativa ao Rio de Janeiro, com programação organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV DGPE), incluindo visitas ao Cristo Redentor e ao Museu do Amanhã. As despesas com transporte, hospedagem e alimentação serão custeadas pela FGV.

Os critérios de avaliação incluem o número de curtidas nos vídeos publicados, além do desempenho dos participantes nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa na Avaliação de Saída SEE-MT 2025. Em caso de empate, será realizado sorteio.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destaca que o concurso une criatividade e incentivo à educação.

“Queremos que nossos estudantes sejam protagonistas e usem as redes sociais para inspirar seus colegas a acreditar no poder da educação. O Enem é uma porta de oportunidades, e esse desafio mostra que engajamento digital também pode transformar vidas”, afirmou.

As escolas e diretorias regionais ficarão responsáveis por divulgar e incentivar a participação dos alunos. O resultado regional será divulgado até o dia 12 de dezembro de 2025, e a viagem dos vencedores está prevista para fevereiro de 2026.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado, com todas as orientações sobre prazos, regras e critérios de participação.

Fonte: Governo MT – MT