MATO GROSSO
Seduc lança concurso “Desafio Estudante Influencer” para engajar jovens no Enem 2025
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) lançou, nesta quinta-feira (6.11), o concurso “Desafio Estudante Influencer”, voltado a estudantes do 3º ano do Ensino Médio e do 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual. A iniciativa busca fortalecer o protagonismo juvenil e incentivar o engajamento digital na divulgação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.
De acordo com o edital, os participantes deverão produzir um vídeo ou reels com o tema “Enem 2025: porta de oportunidades”, estimulando outros estudantes a realizarem o exame. As publicações devem ter entre 30 segundos e 1 minuto, ser postadas no Instagram até o dia 14 de novembro de 2025, e conter as hashtags #GestaoParaAprendizagemMT, #SEEMT e #Enem2025, além de marcar o perfil @seduc.mt.
A seleção ocorrerá em duas etapas: regional e estadual. Em nível regional, cada Diretoria Regional de Educação (DRE/DME) terá um vencedor, que receberá um smartwatch, fone de ouvido, mochila personalizada e certificado de reconhecimento.
Na etapa estadual, três estudantes, dois do Ensino Médio Regular e um da EJA, serão premiados com uma viagem formativa ao Rio de Janeiro, com programação organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV DGPE), incluindo visitas ao Cristo Redentor e ao Museu do Amanhã. As despesas com transporte, hospedagem e alimentação serão custeadas pela FGV.
Os critérios de avaliação incluem o número de curtidas nos vídeos publicados, além do desempenho dos participantes nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa na Avaliação de Saída SEE-MT 2025. Em caso de empate, será realizado sorteio.
O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destaca que o concurso une criatividade e incentivo à educação.
“Queremos que nossos estudantes sejam protagonistas e usem as redes sociais para inspirar seus colegas a acreditar no poder da educação. O Enem é uma porta de oportunidades, e esse desafio mostra que engajamento digital também pode transformar vidas”, afirmou.
As escolas e diretorias regionais ficarão responsáveis por divulgar e incentivar a participação dos alunos. O resultado regional será divulgado até o dia 12 de dezembro de 2025, e a viagem dos vencedores está prevista para fevereiro de 2026.
O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado, com todas as orientações sobre prazos, regras e critérios de participação.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Homem suspeito de abusar sexualmente de bebê de um ano é preso pela Polícia Civil em Tapurah
Um homem apontado como autor de um crime bárbaro de estupro de vulnerável de uma bebê de apenas um ano de idade foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (4.11) no município de Tapurah.
O suspeito é companheiro da avó da criança e foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, sendo a prisão convertida em preventiva.
As investigações iniciaram na segunda-feira (3.11) quando a equipe da Polícia Civil foi acionada pelo Hospital Municipal de Tapurah sobre uma possível situação de estupro de vulnerável, em que havia sido constatada a presença de sêmen na urina de uma bebê de apenas de um ano.
Foram realizados três testes de urina e todos os resultados constataram a presença de espermatozoides já sem vida, indicando que os fatos teriam ocorrido alguns dias antes.
Questionada, a mãe da criança relatou que no sábado (01) havia deixado a filha na casa de sua mãe, onde bebê passou o dia. No período da noite, quando foi dar banho na filha percebeu a irritação na região genital da criança.
No dia dos fatos, além da avó da criança, estava na casa também o companheiro dela com quem havia assumido um relacionamento recente. Diante dos fatos e de outros elementos apurados, os policiais foram até a residência do suspeito, onde realizaram a prisão em flagrante.
Foi realizada a coleta do material genético do suspeito que foi encaminhada para a Perícia Oficial e Identificação Técnica para exame de confronto com material colhido na urina da vítima.
O delegado de Tapurah, Franklin Alves, representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça, sendo o suspeito colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sema promove evento “Raízes e Vozes” integrando sustentabilidade, inclusão social e empoderamento feminino
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com o Comitê Municipal de Cuiabá dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a BPW de Várzea Grande (International Federation of Business and Professional Women), realiza neste sábado (8.11) o evento “Raízes e Vozes – Sustentabilidade está na Moda”. A programação, sediada no Várzea Grande Shopping, inclui apresentações de dança e música, painel temático, feira sustentável e desfile de moda.
O evento, gratuito e aberto ao público, tem início às 14h, com a abertura institucional e o painel temático sobre sustentabilidade e inclusão social. Além da Feira Sustentável que tem início também às 14h e funcionará durante toda a tarde, com exposição e comercialização de produtos artesanais e ecológicos, como biojoias, peças de artesanato e opções de gastronomia sustentável.
Segundo a organizadora da feira, Cleonice Neris, foram realizadas visitas a diversos eventos e feiras na região para selecionar os mais de 30 empreendimentos participantes. Foram priorizados pequenos negócios que sejam alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) contemplados pelo evento.
A programação segue com o Desfile de Moda Sustentável, às 18h, com peças produzidas a partir de resíduos e materiais reaproveitados. A coleção busca refletir os conceitos de moda circular e inovação sustentável, enquanto coloca como foco mulheres em situação de vulnerabilidade
“O Desfile Sustentável Raízes e Vozes foi um trabalho construído com muito afeto e propósito. Todo o processo de produção foi pensado para valorizar mulheres em situação de vulnerabilidade social, mostrando como a sustentabilidade pode transformar realidades”, destaca o estilista e curador do desfile, Jhosemar Corrêa.
A iniciativa integra sustentabilidade ambiental, inclusão social e empoderamento feminino, promovendo capacitação, visibilidade e oportunidades de geração de renda para mulheres em um contexto de vulnerabilidade, especialmente aquelas que sofreram violência doméstica. Além de estimular a economia circular, o reaproveitamento de materiais e o fortalecimento do empreendedorismo criativo e de pequenos negócios locais.
*Com supervisão da jornalista Clênia Goreth
Fonte: Governo MT – MT
