Seduc lança Operação Saeb para preparar estudantes para avaliação da educação básica de MT

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou, na manhã desta quarta-feira (26.3), a Operação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá, com a presença de estudantes das 29 escolas militares do Estado.

A ação busca iniciar a mobilização nas escolas estaduais com foco na realização da avaliação Saeb. Os resultados dos exames irão ajudar no desenvolvimento das políticas públicas educacionais.

Na oportunidade, os estudantes foram conscientizados sobre a importância da avaliação de desempenho para o desenvolvimento educacional e proporcionar estratégias para um melhor aproveitamento na prova.

O Saeb tem como objetivo avaliar a qualidade da educação básica do país e contribuir com a formulação de políticas públicas que contribua com projetos de intervenção pedagógica que favoreça a aprendizagem nas unidades escolares.

Participaram do lançamento da operação cerca de 1.200 estudantes do 3º ano do ensino médio e 9º ano do ensino fundamental de escolas militares, além de professores, gestores e os 13 diretores das Diretorias Regionais de Educação (DREs).

O secretário Alan Porto reforçou o compromisso com a qualidade da educação e incentivou os estudantes a se dedicarem ao Saeb.

“Em 2019, começamos com oito escolas militares; hoje, somos 29 unidades com mais de 20 mil estudantes. Porém, no meio do caminho, demos outro passo, que foi criar as escolas cívicos-militares. Queremos chegar até o final de abril a 130 escolas militares e cívicos-militares, atendendo em torno de 90 mil estudantes”, pontuou.

A secretária adjunta de Regime de Colaboração, Nágila Brandão, completou dizendo que o futuro de Mato Grosso é o estudante de hoje. “O que esperamos de vocês é o estudo. Aqui estão os futuros coronéis, futuros juízes, médicos, professores. Então, aproveitem essa operação, se preparem e estudem para a avaliação Saeb”, disse.

Também participaram do evento o comandante geral adjunto da Polícia Militar, coronel André Wilian Dorileo; comandante geral do Corpo de Bombeiros representado pelo diretor de Ensino e Pesquisa, coronel Josiel Borges da Silva; capitão dos Portos de Fragata, Carlos Eduardo Corrêa; Diretor de ensino, Instrução e pesquisa da Polícia Militar, coronel Óttoni Cezar Castro; diretor da Escola Estadual Dom Pedro II, coronel Sandro dos Santos Caillava; e o capitão Rodrigues, do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada.

Fonte: Governo MT – MT