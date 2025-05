Seduc lança programa de recomposição da aprendizagem para estudantes do Ensino Médio em Mato Grosso

Com apoio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), Cuiabá recebe neste fim semana o projeto Cultura pela Paz com a 7ª Edição do programa Quero Mais Cultura, que é realizado pela Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança (Feconseg) e o Instituto Leverger. A entrada é gratuita.

O evento será realizado neste sábado (24.5) no bairro Altos do Parque e no domingo (25.5) no Residencial Coxipó.

Nos dois dias a programação começa às 16h30 com o pouso do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e a partir das 17h é realizada a abertura do evento com exposição das Forças de Segurança do Estado, apresentações culturais e feira gastronômica.

Neste sábado, os participantes poderão conhecer as Forças de Segurança do Estado e os serviços prestados por elas à comunidade. Dentre as atrações culturais está a apresentação do show dos humoristas Nico e Lau e do músico Márcio Viola. Veja a programação completa abaixo.

Para o Secretário Adjunto de Integração Operacional (Saiop), Coronel PM, Fernando Augustinho, a Feconseg tem sido uma parceira fundamental no fortalecimento das forças de segurança com a população.

“A Federação juntamente com as Forças de Segurança, Coordenadoria de Polícia Comunitária e todos os parceiros da SESP são grandes cooperadores nas estratégias de segurança pública seja na divulgação dos trabalhos, na identificação das necessidades das comunidades e na busca pela melhoria dos serviços prestados por toda SESP, inclusive fazendo a gestão de recursos provenientes de acordos judiciais para melhoria tecnológica e estrutural das forças de segurança que compõe a nossa Secretaria”, destacou.

O presidente do Feconseg, Danilo Moraes, ressaltou que o evento tem a intenção de levar cultura à comunidade e aproximá-la das forças de segurança. “O objetivo do projeto Cultura Pela Paz é levar ações preventivas em parceria com a Secretaria, através da cultura e lazer, integrando a sociedade junto às forças de segurança”.

Click aqui e acesse a programação de sábado (24.5) no bairro Altos Parque.

Click aqui e acesse a programação de domingo (25.5) no bairro Residencial Coxipó.

Fonte: Governo MT – MT