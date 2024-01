Seduc-MT firma convênios para reforma e ampliação de duas escolas municipais de Poconé

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) tem 523 convênios ativos com prefeituras para investimentos em melhorias nos municípios mato-grossenses. Essas parcerias somam R$ 3,3 bilhões em obras que estão sendo executadas em todas as regiões do Estado.

Com os convênios, o Governo de Mato Grosso repassa os recursos para os municípios para que eles executem as obras. Essa descentralização de recursos permite que o Estado atenda melhor às demandas de infraestrutura da população.

“Não há um município que não tenha sido agraciado com um convênio, ou com um asfalto que chegou na porta do cidadão, ou com uma ponte de concreto, ou com aduelas de concreto. Todos foram beneficiados com serviços de infraestrutura que eu não tenho dúvida, melhoraram muito, mas muito a qualidade de vida de todos”, afirmou o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcelo de Oliveira.

Os recursos são aplicados para recuperação de asfalto, asfaltamento de novas ruas, obras de saneamento, drenagem, construção de pontes, asfalto em rodovias municipais, entre outras ações.

A partir de convênios o Governo de Mato Grosso também executa dois importantes programas: o Ser Família Habitação, que constrói casas para famílias em situação de vulnerabilidade; e o MT Iluminado, que tem o objetivo de trocar todos os pontos de iluminação pública de Mato Grosso por luminárias de LED, gerando economia para os cofres públicos e trazendo melhorias para a população.

“Foi uma diretriz desse governo, trabalhar em conjunto com as prefeituras, em parceria com os parlamentares, para que possamos unir esforços, unir recursos e investimentos, para que a gente possa aumentar o volume de investimentos. Vamos trabalhar unidos, por um Mato Grosso melhor”, afirmou o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia.

Na última quinta-feira (18.01), a Sinfra-MT firmou mais 53 convênios com 43 prefeituras mato-grossenses, totalizando investimento de R$ 289 milhões.

“Estamos arrecadando os impostos de todos os homens e mulheres que estão trabalhando e produzindo, cuidando bem desse dinheiro e fazendo com que ele volte para a sociedade em forma de bens e serviços, de ações que melhoram a vida das pessoas”, concluiu o governador Mauro Mendes.

Fonte: Governo MT – MT