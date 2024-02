Seduc-MT irá selecionar professores de Língua Inglesa para curso nos Estados Unidos

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) vai selecionar quatro professores efetivos de Língua Inglesa, com atuação no Ensino Médio, para participar da etapa nacional de um programa de aperfeiçoamento realizado nos Estados Unidos, com duração de cinco meses, em 2025.

A Seduc participa desde a primeira edição, em 2018, do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – DAI), o qual é patrocinado pelo Departamento de Estado dos EUA, Bureau of Educational and Cultural Affairs.

Administrado no Brasil pela Comissão Fulbright, o programa oferece para os professores da rede pública uma oportunidade de imersão na cultura americana, com todas as despesas pagas pelos promotores.

Para se candidatar, o professor interessado deve cumprir alguns requisitos do edital, dentre eles possuir licenciatura em língua inglesa, com conclusão após 31 de dezembro de 2010; ter, no mínimo, cinco anos de prática de ensino de inglês após a conclusão da licenciatura; não estar em estágio probatório; ter proficiência em inglês; dispender atualmente no mínimo de 50% do tempo de sua carga de trabalho em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de ensino médio regular; demonstrar o compromisso de continuar lecionando na rede pública após o intercâmbio; entre outros.

Na etapa de seleção da Seduc, serão avaliados o projeto individual (Inquiry Project) de teor classificatório e o resultado do teste TOEIC, de teor classificatório, disponibilizado entre novembro e dezembro de 2023 pela Seduc e divulgado no mesmo portal em 20 de novembro do ano passado.

Os professores interessados deverão enviar até o dia 15 de março e-mail para [email protected] anexando o formulário de inscrição (FY 24 Fulbright DAI Application – Anexo 3), o currículo (Anexo 5) e o projeto individual (Inquiry Project) (todos preenchidos em inglês).

Conforme o gestor educacional de Políticas Públicas de Línguas Estrangeiras da Seduc-MT, Bruno Seolin, o bolsista Fulbright DAI tem a meta de desenvolver e concluir um projeto relevante para a prática em sala de aula.

“O candidato deve descrever, no Inquiry Project, um projeto que gostaria de realizar enquanto estiver nos Estados Unidos. O projeto pode incluir o desenvolvimento de uma unidade de estudo sobre um tópico específico ou o uso de metodologias específicas, como a metodologia da Plataforma Mais Inglês, além da criação de workshops de desenvolvimento profissional para colegas”, explicou.

Bruno também acrescentou a criação de novos materiais educacionais como o Teacher’s Guide da Plataforma Mais Inglês ou um plano de ação para instrução diferenciada ou a manutenção de populações menos favorecidas, estudantes de famílias de baixa renda ou outros jovens em situação de risco, na escola ou outros tópicos de sua escolha.

Os quatro professores selecionados na etapa estadual pela Seduc serão indicados à Comissão Fulbright e continuarão o processo seletivo em nível nacional. A Seduc reforça que ser selecionado na etapa estadual não implica na concessão automática da bolsa para a formação nos Estados Unidos.

Programa de aperfeiçoamento

O professor selecionado participará de um semestre acadêmico em uma universidade americana. Além de aperfeiçoamento no Inglês, o programa inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança, e uso de tecnologias em educação.

As atividades nos Estados Unidos terão início em agosto de 2025 e incluirão, também, estágio supervisionado em escola de ensino médio para que os participantes do programa tenham a oportunidade de interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e alunos nos Estados Unidos.

Baixe os anexos nos seguintes links:

Anexo 1 – Edital

Anexo 2 – FAQ

Anexo 3 – FY 24 Fulbright DAI Application

A­nexo 4 – Inquiry Project Guide

Anexo 5 – Modelo de Currículo