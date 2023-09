Seduc-MT lança edital de seleção para estágio supervisionado com 276 vagas

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) abriu inscrições para a segunda edição do Prêmio Sabino Albertão, que busca reconhecer projetos, atletas, treinadores, instituições e representantes da comunicação esportiva que se destacaram no último ano, de acordo com os resultados obtidos entre julho de 2022 e julho de 2023. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 24 de setembro.

“Esta é a segunda edição do prêmio, e pretendemos repetir o sucesso do ano passado. Para 2023, implantamos melhorias, como a inscrição online, que facilita o processo para os candidatos e para quem deseja sugerir indicados para concorrer aos destaques do ano”, explicou o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Jefferson Neves.

Além disso, Jefferson acrescentou a importância do prêmio para homenagear e reconhecer o trabalho de profissionais e instituições do esporte no Estado.

“O prêmio é uma grande celebração do esporte e, além de nomear os destaques, é uma forma de valorizar e incentivar o trabalho de atletas, esportistas, gestores, personalidades e segmentos esportivos que estão contribuindo com o desenvolvimento do esporte de Mato Grosso”, pontuou.

São 13 categorias que concorrem ao prêmio.

As categorias de Atleta do Ano, Paratleta do Ano, Time do Ano e Técnico do Ano são voltadas a profissionais que alcançaram os melhores resultados no período.

Para as categorias Projeto de Iniciação Esportiva do Ano e Projeto Paralímpico do Ano, serão considerados os resultados obtidos pelos atletas ou times.

O Projeto Social do Ano terá o impacto positivo à comunidade avaliado.

As categorias Federação Destaque e Gestor Esportivo do Ano são destinadas a gestores esportivos, dividindo os profissionais ligados a federações de outros tipos de organização.

A imprensa esportiva também será premiada por meio das categorias “Comunicador do ano”, para os profissionais, e “Mídia esportiva do ano”, voltado para os veículos de comunicação.

Há ainda a categoria Amigo do Esporte, que vai premiar empresas, instituições ou pessoas que apoiam e incentivam o desenvolvimento do esporte no Estado.

Com exceção das outras categorias, a Hall da Fama é a única que não se limita ao período de julho de 2022 a julho de 2023, pois é um prêmio dedicado a pessoas que tem reconhecimento público pelo impacto positivo no esporte mato-grossense.

As inscrições podem ser feitas tanto pelos próprios candidatos ao prêmio quanto por pessoas ou instituições que gostariam de indicar os destaques para concorrer. Para comprovar os trabalhos ou resultados obtidos, é importante anexar documentos, fotos, vídeos e/ou link de notícias de veículos de imprensa como comprovantes.

A cerimônia de entrega está prevista para dezembro deste ano. Serão selecionados três candidatos por categoria, e o vencedor será anunciado no dia da premiação. Os destaques de cada categoria receberão um troféu.

Outras informações sobre o prêmio, podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

O nome do prêmio é uma homenagem ao professor e ex-secretário de Estado de Esportes e Lazer (1997 a 2002), Sabino Albertão Filho, responsável por várias contribuições ao esporte mato-grossense.

Entre as políticas públicas implantadas em sua gestão, estão a criação dos Jogos Estudantis de Mato Grosso, a implementação do Fundo de Desenvolvimento Desportivo (Funded) e a Lei de Incentivo ao Esporte em Mato Grosso.

Ele também foi professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), técnico de voleibol e desenvolveu trabalho intenso para criação da Escola Técnica em Cuiabá (hoje Instituto Federal de Educação Tecnológica). Juntamente com mais três professores, elaborou o projeto de implantação da Educação Física na Secretaria de Educação de Cuiabá.

Sabino Albertão Filho morreu em 22 de junho de 2021, em decorrência da Covid-19.