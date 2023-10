Seduc-MT lança Política Antirracista na Rede Estadual de Ensino

A 20ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começou nesta segunda-feira (16.10), com o objetivo de fortalecer as ações de popularização do conhecimento científico. Além de palestras e oficinas, o evento conta com a exposição dos projetos aprovados na XV Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação (Mecti) e o Inova Senai.

Realizada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), em parceria com o Senai Mato Grosso, a Semana tem como tema soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável do país. A cerimônia de abertura reuniu estudantes, professores e diversos pesquisadores de diferentes áreas, com o objetivo de celebrar a ciência.

Ainda durante a abertura do evento, o público presente contou com a apresentação do grupo Ciência em Show. Unindo diversão e conhecimento, o grupo demonstrou diversos experimentos científicos interativos, contando com a participação de estudantes que saiam da plateia para viver novas experiências.

Para o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, a realização do evento colabora com a aproximação dos jovens estudantes com as ferramentas que podem impulsionar o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.

“Esse é um importante evento que reúne diversos estudantes para apresentar os projetos construídos dentro das escolas, mas que possuem potencial para mudar o mundo. Estamos, juntos com o governador Mauro Mendes, preparando o terreno para que os nossos estudantes possam alcançar voos ainda maiores na ciência e tecnologia”, declarou o secretário.

Já para o presidente do Sistema Fiemt, Silvio Rangel, a Semana tem um importante papel para o fortalecimento da inovação, principalmente ligada à indústria. Ele destacou que Mato Grosso possui um grande potencial no desenvolvimento de estratégias sustentáveis para alavancar sua produção.

“É muito importante para nós, especificamente da indústria, trazer o jovem para fazer essa iniciação na questão da inovação e tecnologia. Trabalhar com esses jovens é essencial para poder mostrar a importância que tem a inovação, a sustentabilidade e a inclusão social. Um evento como esse com certeza desperta para o desenvolvimento de Mato Grosso”, ressaltou o presidente.

Mostra de projetos

Com o tema “desenvolvimento sustentável”, as exposições feitas pelos alunos contam com trabalhos manuais, produtos biodegradáveis e também soluções de maquinários para a indústria.

A estudante da Sesi Escola, Beatriz Maria, de 16 anos, disse ter ficado impressionada com a riqueza da mostra, e afirmou que além de poder apresentar seu trabalho, espera poder ter novas ideias a partir da apresentação dos colegas.

“A nossa expectativa é conseguir sair daqui com ideia legais, porque nós viemos aqui com o nosso stand, que é o projeto ‘Além Dos Olhos’, onde já desenvolvemos a ideia. Agora vamos conhecer muitos outros projetos bacanas. Acho que todo mundo deveria ter o interesse em conhecer o evento”, disse Beatriz.

Já a estudante do Senai Sthefani Borges da Silva, de 20 anos, apresentou o projeto “Water Now”, criado a partir de um problema que pode afetar o cotidiano: a falta de água.

“O nosso stand se chama ‘Water Now’. Criamos um sistema que tem a função de informar aos moradores de um prédio, no hall de entrada, através de uma tela, se está faltando água, qual o nível atual do reservatório e qual o gasto diário que eles têm. Assim eles podem ter controle, mais tempo para resolver possíveis problemas e saber o quanto de água eles gastam, até para economizar e se conscientizarem em casos de uma falta de água”, declarou a estudante.

O evento segue nesta terça e quarta-feira (18.10), no Centro de Eventos da Fatec Senai. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrições prévias. Para ver a programação completa, clique aqui.

A 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat), Senai MT, Sesi e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O evento conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Instituto Farmun, Amigo Internet e Puríssima.