Seduc organiza grande final do SuperChef da Educação 2025 nesta quarta-feira (3)

Cuiabá será palco da grande final do “SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025”, organizado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), nesta quarta-feira (3.9).

Os três primeiros colocados ganharão R$ 9 mil pelo 1º lugar, R$ 7 mil pelo 2° e R$ 5 mil pelo 3º lugar. Os pratos serão avaliados por critérios como originalidade, sabor, apresentação e viabilidade de aplicação no cardápio escolar.

O SuperChef da Educação 2025 tem como objetivo valorizar e reconhecer o trabalho dos merendeiros escolares da Rede Estadual.

Os 13 finalistas, cada um representando as Diretorias Regionais de Educação (DREs) da Seduc, terão o desafio de apresentar pratos que unam talento, criatividade e sabor. A programação começa pela manhã, quando todos os participantes chegam ao local da preparação dos pratos, no Senac Boa Esperança.

Após a finalização de todos os pratos, eles serão degustados por jurados renomados, como a instrutora de gastronomia Jeane de Souza, o professor de gastronomia João Carlos Caldeira e a nutricionista Gabrieli Comacchio.

A premiação com os nomes dos vencedores em 1º, 2º e 3º lugar será realizada em cerimônia de jantar no buffet Ipiranga, também em Cuiabá, durante a noite. Os 13 finalistas foram definidos na semifinal no dia 17 de julho por três jurados e, desde então, estão se preparando para a grande final.

De acordo com a coordenadora de Alimentação Escolar, Luana Leão, o jantar de premiação é um momento de confraternização, celebração e reconhecimento ao empenho dos participantes. “É uma iniciativa que une educação, cultura e gastronomia, mostrando que cozinhar também transforma as vidas das crianças nas escolas, pois leva sabor às refeições e contribui para a valorização desses profissionais”, disse.

Fonte: Governo MT – MT