Seduc participa de oficinas para planejamento do novo Plano Nacional de Educação
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) participa desta terça-feira (12.8) até o dia 15 de agosto, do Encontro Estadual de Cooperação Técnica – Planos Decenais de Educação, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
O encontro tem o objetivo de disseminar a proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE) e promover oficinas formativas sobre o seu planejamento. O Encontro reúne equipes técnicas da Seduc, Diretorias Regionais de Educação (DREs), gestores municipais e representantes de instituições ligadas a educação.
Serão quatro dias de discussão, seguindo a metodologia preparada pelo Ministério da Educação (MEC) para colher todas as informações necessárias para o planejamento.
“Sabemos que o PNE é a diretriz que vai induzir estados e municípios para a realização de uma educação que possa transformar a vida dos estudantes. Além disso, há princípios básicos como o acesso e a permanência mas, principalmente, a aprendizagem”, afirma o secretário de Educação, Alan Porto.
Ele reforça que o novo PNE tem grandes objetivos a serem alcançados até 2034. “Sobretudo, nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica”, completa Alan.
De acordo com a representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Adriana Tomasoni, a Seduc tem sido uma grande parceira no processo de pensar no trabalho que tem sido realizado na base das instituições responsáveis pela elaboração, monitoramento e avaliação do plano.
“O governo instituiu, em lei, o fórum como a instância de discussão e elaboração do plano, mas os municípios instituíram os conselhos e nós temos esse trabalho para fazer na base”, falou Adriana.
Segundo ela, a Secretaria Adjunta de Regime de Colaboração (Sarc), por meio da secretária Nágila Brandão, tem auxiliado para fazer o trabalho junto às prefeituras, para que sejam estabelecidas as instâncias necessárias.
Também participaram da mesa de abertura nesta terça-feira (12), a coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso (FEE/MT), Jessyca Kelly Castro; o secretário de educação de Canarana e presidente da Regional Centro-Oeste da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Eduardo Ferreira da Silva; a coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), Andréa dos Santos, e o assessor da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação (Sase/MEC), Bruno Câmara.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem desaparecido em rio na zona rural
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na segunda-feira (11.8), por volta das 8h, para atender uma ocorrência de desaparecimento de um jovem de 22 anos na linha 27, zona rural de Guarantã do Norte (a 709km de Cuiabá).
Ao chegar no local, a equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar, acompanhada de um cão de busca, iniciou imediatamente as buscas junto a familiares e amigos da vítima.
Por volta das 15h, após sinalização do animal, as buscas se concentraram em um curso d’água. Cerca de 600 metros adiante, o corpo do jovem foi encontrado dentro do rio, já em óbito.
Os bombeiros militares acionaram a Polícia Judiciária Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para os procedimentos periciais e investigação das circunstâncias do ocorrido.
O CBMMT reforça a importância de redobrar a atenção em áreas com rios, córregos e represas, especialmente durante atividades de lazer, evitando riscos que possam levar a acidentes fatais.
Fonte: Governo MT – MT
Aluno da rede estadual é reconhecido pelo MEC por seu bom desempenho no Enem 2024
A vida de Carlos Meira, 18 anos, ganhou novos contornos nessa terça-feira, 11 de agosto de 2015. Formado em 2024 pela Escola Estadual Senador Filinto Müller, em Arenápolis, ele alcançou um feito que poucos estudantes brasileiros conseguem: tirou 980 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado lhe rendeu um convite do Ministério da Educação (MEC) para receber, em Brasília, uma comenda de honra pelo desempenho.
“Foi emocionante estar lá com o ministro da Educação, Camilo Santana, e saber que meu esforço valeu a pena. Sempre estudei em escola pública e sei que não teria chegado até aqui sem o apoio que recebi”, conta Carlos, com um sorriso tímido, mas cheio de orgulho. Entre os apoios, ele destaca o Pré-Enem Digital, projeto da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), que oferece videoaulas, simulados e conteúdos gratuitos para estudantes da rede estadual.
Carlos lembra que aproveitava cada intervalo de tempo para estudar. “Às vezes assistia às aulas pelo celular, em casa, à noite e onde estivesse. O Pré-Enem da Seduc me ajudou a entender como estruturar o texto e organizar as ideias para a redação, sobretudo por meio da plataforma Letrus que trabalha com a Língua Portuguesa”.
Filho de família simples, ele sempre sonhou alto. “Quero poder ajudar crianças e famílias, principalmente em regiões onde o acesso à saúde é mais difícil”, diz. Segundo ele, o primeiro passo já foi dado. Com a nota do Enem, Carlos está prestes a ingressar no curso de Medicina, e promete levar na bagagem o mesmo comprometimento que o fez chegar até aqui.
Enquanto ajeita a medalha recebida em Brasília, ele confessa que ainda não se acostumou com o título de “exemplo” para outros estudantes. “Se eu consegui, qualquer um pode conseguir. É preciso acreditar e aproveitar as oportunidades”, concluiu.
Para o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o Pré-Enem Digit@l MT representa muito mais do que um curso preparatório: ele é um apoio concreto e acolhedor na trajetória de milhares de jovens que sonham com a universidade, como é o caso do Carlos Meira.
“Com materiais cuidadosamente elaborados, simulados realistas e atividades pensadas para reforçar o aprendizado, o programa oferece aos estudantes a segurança de estarem estudando com base no que realmente será cobrado nas provas”, explica o secretário.
Para ele, se trata de um incentivo que vai além do conteúdo, despertando a confiança e a disciplina necessárias para enfrentar o Enem com mais tranquilidade e determinação. “O Carlos representa bem os 37 mil estudantes da rede estadual que estão aptos para o Enem 2025. Com toda a certeza, no ano que vem mais um estudante nosso vai nos representar em Brasília”.
Pré-Enem digit@l
Cada um dos 27 mil estudantes inscritos no Pré-Enem digit@l desse ano recebeu material pedagógico específico contendo exercícios e simulados para utilizar durante os nove meses de curso, que vai de março a novembro. O material didático foi elaborado com base no que será aplicado nas provas, todos estruturados com o objetivo de auxiliar o estudante na sala de aula e em casa.
As atividades são desenvolvidas em 13 municípios polo: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juína, Matupá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.
As aulas ocorrem tanto presenciais como online, com suporte da plataforma da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), além de outras plataformas parceiras, com acompanhamento de professores da rede estadual selecionados para atuarem no projeto.
Neste ano, o Pré-Enem Digit@l MT trouxe iniciativas inéditas como pílulas de conhecimento (dicas Enem), fato ou fake (a verdade pela Ciência), jogos, oficinas de redação e entre outras ações realizadas paralelamente às aulas regulares, não interferindo na rotina da escola.
Fonte: Governo MT – MT
