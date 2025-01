Seduc prepara profissionais da educação para ano letivo; aulas começam em 3 de fevereiro

A Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) promove entre os dias 21 e 24 de janeiro, das 08h às 18h, a Semana Pedagógica no Ginásio Poliesportivo Aecin Tocantins, em Cuiabá. O evento ocorre em preparação ao início das aulas, programado para 3 de fevereiro nas 626 escolas da Rede Estadual de Ensino.

Nos quatro dias de atividades, diretores regionais, gestores escolares, professores, técnicos e outros profissionais da educação se reunirão para discutir e alinhar estratégias voltadas para uma gestão mais eficaz e colaborativa. A iniciativa visa promover a troca de experiências e práticas pedagógicas entre as escolas, as Diretorias Regionais e a Seduc.

O principal foco da Semana Pedagógica será a área pedagógica, com uma programação que inclui oficinas, palestras e mesas redondas. Os temas abordados englobarão o Sistema Estruturado de Ensino e as práticas avaliativas e integração das tecnologias educacionais.

Outro ponto importante do evento será a apresentação do Programa de Fortalecimento de Práticas Pedagógicas, os principais resultados de 2024 e a ampliação do programa em 2025 na perspectiva do desenvolvimento profissional dos professores.

A Seduc também realizará uma mesa redonda com o tema ‘Trilhando resultados pedagógicos sustentáveis: a conexão entre a valorização humana e o sucesso educativo’. A intenção é reforçar o compromisso da pasta em integrar a saúde e a educação como pilares essenciais para o desenvolvimento integral de estudantes e servidores.

As atividades serão realizadas no Ginásio Aecim Tocantins, no CEI 01 ‘Escola Estadual Victorino Monteiro Da Silva’ e no CEI 02 ‘EE Prof. João Crisostomo de Figueiredo’.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destaca um ponto crucial: a valorização dos profissionais da educação é fundamental para o sucesso do Plano EducAção. “Ao criar um ambiente motivador, o evento não apenas foca nas práticas pedagógicas, mas também reconhece a importância da colaboração entre todos os trabalhadores da educação. Essa abordagem integrada é essencial para fortalecer a liderança e o planejamento estratégico, garantindo que as metas sejam alcançadas”.

Para o secretário, “com a meta de posicionar a rede estadual entre as cinco melhores redes públicas do Brasil até 2026, essa iniciativa mostra um compromisso claro com a qualidade do ensino e a valorização dos educadores”.

Como parte da programação, no dia 22, durante o período matutino, haverá um momento esportivo entre os participantes, iniciando as atividades da Escola Promotora de Saúde. Essa atividade acontecerá no CT Arena Beach Pantanal, onde ocorrerão os Jogos dos Servidores 2025 – Etapa Semana Pedagógica, incluindo as modalidades de futevôlei e vôlei de praia.

Veja a programação completa no LINK.

Fonte: Governo MT – MT