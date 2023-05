Seduc promove 1º Encontro dos Grêmios Estudantis de Mato Grosso nesta quinta-feira (1º)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) promove o 1º Encontro dos Grêmios Estudantis do Estado de Mato Grosso nesta quinta-feira (01.06), das 10h às 15h30, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. O evento tem como tema “Conexão Jovem” e espera a presença de mais de 1,5 mil estudantes de todos os municípios, além de professores interlocutores dos grêmios, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e representantes das Diretorias Regionais de Educação.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, diz que o Conexão Jovem será um acontecimento importante, que reunirá representantes dos grêmios estudantis das 668 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, além de se tornar um fórum de debates sobre o protagonismo estudantil no processo de ensino e aprendizagem.

“O principal papel assumido pelos grêmios é o de levar as demandas dos estudantes para professores, coordenação, direção e a comunidade escolar. Dessa forma, se tornam atores ativos no cotidiano da escola. Por isso, é importante reunir essas lideranças estudantis para que possamos apresentar a eles ações fundamentais para o desenvolvimento da educação pública e do cumprimento das metas do Programa Educação 10 Anos”, ressaltou o secretário.

Dentre as discussões promovidas no encontro está a importância do grêmio estudantil e do protagonismo juvenil, em um bate-papo com o presidente do Conselho Estadual da Juventude, Daniel Vitor.

Durante o evento, os estudantes também vão conhecer novidades sobre o futmesa, que vem ganhando espaço no lazer dos estudantes no país. A novidade, que chegará às escolas da Rede Estadual de Ensino, será implantada por solicitação dos grêmios e mistura futebol, vôlei e tênis de mesa.

Outro momento de grande expectativa será a apresentação do E-Campeonato Inter Grêmios, pelo especialista em marketing Adriano Echeverria. Ele vai explicar o formato, as regras, datas de competições e sobre a premiação. De acordo com Echeverria, “os estudantes vão conhecer, também, sobre os conteúdos extras, como o uso do game na sala de aula e palestras que acontecerão sobre os benefícios dos jogos e as novas tecnologias como Inteligência Artificial”.

Além disso, os participantes vão aprender e se divertir com o espetáculo Ciência em Show. Será um momento lúdico com experiências ao vivo que tem como objetivo motivar a comunidade estudantil para a prática científica. A robótica também estará presente nas apresentações da equipe Sim Inova.

Por fim, o encontro terá uma apresentação do Influencer do Instagram e do TikTok, Bruno Clash, além de um Show Meet.