Seduc promove live de capacitação do Censo Escolar na sexta-feira (01)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) promove, nesta sexta-feira (01.04), a live de formação “Situação do Aluno – Censo Escolar 2021”. O evento é voltado para as Diretorias Regionais de Educação (DREs), Secretarias Municipais, técnicos, diretores e secretários das escolas municipais, estaduais e privadas do Estado, com o objetivo de orientar os profissionais na inserção de informações para a 2° etapa do Censo Escolar.

As unidades escolares têm até o dia 18 de abril para efetuar no sistema o preenchimento de informações sobre a movimentação dos estudantes. Nessa etapa, são preenchidos os dados sobre a movimentação dos estudantes (caso tenham sido transferidos ou deixado de frequentar as aulas, por exemplo), e o rendimento de aprendizagem (se foram aprovados ou reprovados) no ano letivo de 2021.

Organizado por meio da Coordenadoria do Censo Escolar de Mato Grosso, o encontro online abordará de maneira instrutiva como realizar o cadastro de usuário, listar turmas, como proceder em caso de alunos admitidos após o Censo Escolar, relatórios, entre outros pontos.

A live será transmitida pelo canal da Seduc no Youtube, a partir das 8h, e conta com a participação de profissionais de mais de 2,6 mil unidades escolares de todo o Estado

Censo Escolar

Coordenado pelo Inep, em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação, o Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da educação básica. Os resultados da coleta de dados da Situação do Aluno são fundamentais para o conhecimento do rendimento e movimento escolar dos alunos da Educação Básica e cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb

CRONOGRAMA DO CENSO ESCOLAR 2021 – SITUAÇÃO DO ALUNO

01/02/2022 a 17/03/2022 – Período de coleta de dados

04/04/2022 – Divulgação preliminar Educacenso

04/04/2022 a 18/04/2022- Período de Retificação

19/05/2022 – Divulgação dos dados finais

*Supervisionado pela jornalista Evelyn Ribeiro