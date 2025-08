Seduc realiza em Poconé IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

“Estamos saindo daqui com gás, com força e vontade para fazer acontecer”. Com esta afirmação, a coordenadora Márcia Tavares, da Escola Estadual São Francisco de Assis, de Jaciara, resume o clima do segundo dia da 1ª Convenção dos Coordenadores Pedagógicos, realizada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em Chapada dos Guimarães.

Para Márcia, a convenção tem proporcionado um momento raro para planejar de forma estratégica.

“Estamos conhecendo verdadeiramente a nossa realidade, identificando onde estamos, para onde queremos ir e quais estratégias adotar. Aqui, saímos com tudo pronto para aplicar”, completou.

O coordenador Eduardo da Silva, da Escola Estadual Santo Antônio, em Rondonópolis, ressaltou a importância da troca de experiências.

“A primeira conferência tem a importância de reunir coordenadores e compartilhar práticas exitosas, que podemos aplicar nas nossas escolas. Essa formação impacta diretamente nossas práticas, pois nos permite trabalhar com os professores a partir de dados e resultados, alcançando as metas propostas”, explicou.

Já a coordenadora Gisele Aparecida de Barros, da Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, na zona rural de Rosário Oeste, reforçou o caráter reflexivo da formação.

“É o momento de recalcular rotas, avaliar os resultados e identificar o que precisa ser melhorado. Esse feedback é essencial para alcançarmos melhores resultados. Está sendo muito positivo”, avaliou.

A programação do encontro contempla oficinas temáticas voltadas ao planejamento estratégico e à implementação de práticas pedagógicas inovadoras, sempre com foco na melhoria da aprendizagem dos estudantes.

Além disso, os participantes discutem estratégias para alcançar as metas do Simulado Avalia MT e alinhar as ações às diretrizes da Avaliação Nacional da Educação Básica (SAEB).

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a convenção reforça o compromisso da rede estadual com a qualidade do ensino.

“Temos a prova do Saeb no final de outubro e vamos construir uma trilha de aprendizado para que nossos coordenadores possam trabalhar com os professores de Língua Portuguesa e Matemática. Queremos que os estudantes do 5º, 9º e 3º ano realizem uma prova de excelência”, afirmou.

Evento

A 1ª Convenção dos Coordenadores Pedagógicos da Rede Estadual de Ensino é promovida pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc/MT) e será realizada até 8 de agosto, em Chapada dos Guimarães.

Participam aproximadamente 1.250 profissionais, entre coordenadores pedagógicos, integradores curriculares, membros das Diretorias Regionais de Educação (DREs) e técnicos pedagógicos do Órgão Central da Seduc.

No dia 6 de agosto, haverá um momento unificado de integração e compartilhamento de experiências entre todos os participantes.

A iniciativa integra o programa Educação 10 Anos, que busca consolidar Mato Grosso entre os cinco melhores estados do país na educação pública.

Fonte: Governo MT – MT