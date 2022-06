Seduc realiza fórum para implementar a Política Estadual de Educação Especial

O Governo de Mato Grosso trabalha para restaurar 283,41 quilômetros da rodovia MT-170 na região Noroeste de Mato Grosso. Por meio de duas licitações lançadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), serão investidos R$ 175 milhões para recuperar o asfalto da estrada desde o entroncamento com a BR-364, até Castanheira, passando por Brasnorte e Juína.

A primeira licitação foi realizada para recuperar o trecho entre a ponte sobre o Rio Juruena e o município de Castanheira, totalizando 106 km. As propostas foram abertas no dia 22 de março e a empresa Guaxe se tornou vencedora, com uma proposta de R$ 48,3 milhões.

A ordem de serviço para o início das obras foi emitida no dia 20 de abril e a empresa já está trabalhando na rodovia, com previsão de que os trabalhos sejam realizados até o próximo ano. O objetivo é garantir a trafegabilidade na rodovia, que estava com o asfalto danificado.

Outra licitação foi realizada para revitalizar 177,29 km do trecho entre o Rio Juruena e o entroncamento com a BR-364.

Essa obra foi dividida em três lotes, sendo o primeiro, com 80 km de extensão, entre a BR-364 e Brasnorte, vencido pela empresa MT SUL, com uma proposta de R$ 53,3 milhões. O segundo lote, entre Brasnorte e Água da Prata, com 54 km, foi vencido pela empresa Construmaster, com uma proposta de R$ 40,3 milhões. Por fim, o último lote, entre Água da Prata e o Rio Juruena, com 43,29 km, foi vencido pela empresa Cavalca, por R$ 32,8 milhões.

O resultado desta licitação foi homologado no dia 21 de junho. Após a assinatura dos contratos com as empresas vencedoras, será emitida a ordem de serviço para que a rodovia comece a ser recuperada.

A restauração da MT-170 vai garantir melhores condições para o trânsito de toda a região, beneficiando moradores de Juína, Juara e outras cidades, facilitando a vida de quem precisa ir para hospitais, estudantes e produtores rurais.

“O governador Mauro Mendes sempre pediu uma atenção especial para a região Noroeste, que é uma região que carece de uma melhor infraestrutura. Por isso nós vamos recuperar a MT-170, vamos construir uma ponte de 1.400 metros sobre o Rio Juruena e estamos fazendo investimentos em todas as rodovias da região”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

Fonte: GOV MT