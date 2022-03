Seduc realiza quarto webinar para professores de língua inglesa da rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizou nesta segunda-feira (28.03) o 4° Webinar de formação continuada para os professores de Língua Inglesa da Rede Estadual de Ensino. Em parceria com a EF Educaticon First, a live foi transmitida pelo canal da Seduc no Youtube e teve como objetivo apresentar a estrutura do curso de inglês da plataforma da EF, o processo de avaliação do progresso individual e os testes ao final de cada nível.

O técnico da Unidade de Políticas de Formação Continuada, Itamar Bressan, ressalta a importância da adesão de todos os professores atribuídos na disciplina ao uso da plataforma online. “Esta é mais uma das ações que a Seduc está desenvolvendo no sentido de fomentar o ensino e a aprendizagem da língua inglesa em nossas escolas. É muito importante que todos os professores participem para que melhorem sua proficiência no idioma”, explica o profissional.

Foram criados grupos de Whatsapp por Diretorias Regionais de Educação para tirar dúvidas e criar uma comunicação mais próxima com os professores.

A live fez parte do cronograma de formação continuada para professores de inglês, as transmissões anteriores estão disponíveis aqui. A apresentação foi feita pelo diretor de Soluções Customizadas da Education First, Duval Guimarães, que também recaptulou como realizar o primeiro acesso ao site e resetar a senha caso necessário.

Primeiro acesso

Para efetuar o primeiro acesso na plataforma online de estudos é necessário checar a caixa de mensagem do e-mail institucional seunome@edu.mt.gov.br , uma vez que a e-mail de “Boas-vindas” ao curso foi enviado para este e-mail.

Para obter seu e-mail institucional, basta consultar aqui. Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, encaminhe um e-mail para duvidas@edu.mt.gov.br .

Também participaram da apresentação a técnica da Coordenadoria de Ensino, Juliane Gusmão e a gerente de Projetos para o Programa Mais Inglês MT, Emanuelle Moreira.

Programa Mais Inglês MT

Com investimentos de R$ 14 milhões, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizou a contratação da empresa Pearson Education do Brasil LTDA, que irá fornecer materiais pedagógicos e da empresa EF (English First) para suporte no ensino do idioma no meio digital, tanto para professores quanto para os alunos do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.

A partir do segundo bimestre, estudantes do Ensino Médio terão acesso a plataforma de ensino de inglês, para contribuir com os conhecimentos em sala de aula. O curso também pode ser acessado por aplicativo no celular e usado offiline, sem necessidade de conexão com a internet.

Saiba mais: dúvidas podem ser enviadas para o e-mail maisinlesmt@ef.com