Seduc reforça papel do Assistente de Educação Especial no atendimento a estudantes com deficiência nas escolas da rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) promoveu, nesta segunda-feira (3.11), o evento “O Elo Indispensável: Valorização, Acolhimento e Fortalecimento da/do Assistente da Educação Especial”, reunindo dezenas de profissionais que atuam diretamente no atendimento a estudantes com deficiência nas escolas da rede estadual.

O encontro, organizado pela Diretoria Metropolitana de Educação (DME), teve como propósito reconhecer a relevância desses servidores para o funcionamento da educação inclusiva, além de oferecer um espaço de acolhimento, formação e troca de experiências. A iniciativa buscou fortalecer o sentimento de pertencimento e abrir novos canais de diálogo entre os assistentes e a equipe psicossocial da Seduc.

Durante a abertura, a diretora da DME, Christina Barbosa Guimarães Ferreira, destacou que o evento foi pensado como um gesto de reconhecimento e gratidão.

“Organizamos tudo com muito carinho para que vocês sintam o quanto são essenciais. Vocês são essenciais para que a educação inclusiva aconteça na sua totalidade no chão da escola. Vocês são o elo indispensável que faz a diferença todos os dias”, afirmou.

A superintendente de Educação Inclusiva da Seduc, Paula Cunha, também ressaltou o papel dos profissionais, que evoluem junto com as políticas públicas voltadas à inclusão.

“Desde 2008, Mato Grosso tem aprimorado suas diretrizes pedagógicas para fortalecer esse profissional, que é a ponte entre a família, o estudante e toda a equipe escolar”, afirmou.

A secretária adjunta Executiva da Seduc, Flávia Soares, destacou que o encontro marca um avanço importante na valorização da categoria dentro da rede estadual.

“Esses profissionais asseguram o direito à educação de estudantes com deficiência. Nosso compromisso é aprimorar continuamente a formação, a carga horária e a remuneração, reconhecendo sua importância para o funcionamento da escola inclusiva”, pontuou.

Encerrando o evento, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, reafirmou o compromisso da gestão com o reconhecimento e a valorização dos Assistentes da Educação Especial.

“Não fazia sentido termos profissionais tão importantes sem o devido valor. Rompemos contratos antigos e abrimos novo processo seletivo porque vocês merecem ser tratados como servidores da educação. Hoje posso dizer com orgulho: viramos essa página”, declarou.

Alan Porto também anunciou que, em 2026, a Seduc ampliará as ações de formação continuada, com foco nas práticas inclusivas e na integração entre escola e família.

“A verdadeira inclusão vai além da sala de aula. Ela está no acolhimento e na convivência. Nosso compromisso é garantir que cada profissional exerça seu papel com dignidade e orgulho”, concluiu.

