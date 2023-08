Sefaz e gestores municipais debatem a importância da educação e cidadania fiscal

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso disponibilizou 300 vagas em cursos de qualificação profissional para a população de Lucas do Rio Verde. As inscrições seguem até esta sexta-feira (18.08) e devem ser realizadas presencialmente, na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do município.

De acordo com o edital, serão ofertados dez cursos diversos, possibilitando uma rápida inserção no mercado de trabalho, com início das aulas previsto entre os meses de setembro e novembro, variando de acordo com o curso. A duração será entre 32 a 180 horas, distribuídas em turmas de 20, 30 e 40 vagas nos turnos da manhã e noite.

Estão disponíveis oportunidades de aprendizagem nas áreas de Inglês Aplicado a Serviços Turísticos, Aspectos Legais, Tributários e Trabalhistas do MEI, Matemática Financeira e Noções de Finanças, Gestão de Custos e Formação de Preço de Venda, Estratégias de Vendas e Negócios Digitais, Gestão e Planejamento Financeiro, Processamento de frutas, Formação de preço e técnicas de vendas, Empreendedorismo, e Processamento de Hortaliças.

Após concluírem todos os cursos das áreas de Qualificação Profissional em Microempreendedor Individual (MEI) e Qualificação Profissional em Produtor de Frutas e Hortaliças Processadas com Uso do Frio, os alunos receberão seus certificados.

O diretor da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Lucas do Rio Verde, José Otacílio Mainardi, afirma que, em breve, o município será um centro logístico que receberá pessoas do mundo todo e, por isso, a demanda por pessoas que conheçam a língua inglesa, em um ambiente de agronegócio com atuação mundial, é fundamental.

“O município tem se preparado para receber as pessoas que vêm a negócios, por isso ofertamos esse curso de Inglês aplicado a Serviços Turísticos. Os outros cursos são focados na qualificação de pequenos empreendedores. Com o grande desenvolvimento da cidade, é uma setor de grande demanda, e esses cursos acontecem dentro do Núcleo de Atendimento ao Pequeno Empreendedor (Nape), que é um projeto da ETE financiado pela Fapemat, do Governo do Estado. Os cursos pretendem atender pequenos agricultores, pequenos negócios e mulheres de baixa renda, cumprindo a função social da escola”, explicou o diretor.

A Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Lucas do Rio Verde está localizada na Avenida Santa Catarina 1217 E, no bairro Cidade Nova.

Acesse o edital aqui.