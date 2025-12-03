Sefaz notifica mais de 2 mil empresas por omissão na entrega da Escrituração Fiscal Digital de outubro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite desta terça-feira (2.12), a cerimônia de encerramento do 1º Curso de Especialização em Moto Resgate e Intervenção Rápida. O evento, na Arena Pantanal, integrou a programação que oficializou a promoção de militares, entregou novas viaturas e apresentou investimentos para fortalecer a corporação.

Com a entrega de nove motocicletas de resgate, especialmente equipadas para atuação em ocorrências de emergência, o CBMMT passa a contar com uma modalidade operacional estratégica, capaz de reduzir o tempo de resposta em situações emergenciais sobretudo em locais de difícil acesso ou áreas com grande fluxo urbano, onde viaturas convencionais enfrentam maior dificuldade de deslocamento.



O curso teve início em 13 de outubro e foi estruturado para fortalecer o atendimento pré-hospitalar na região metropolitana de Cuiabá, atuando de forma complementar às unidades de resgate já existentes. Ao todo, 21 bombeiros militares participaram da capacitação, que teve duração de um mês e totalizou 235 horas de instruções teóricas e práticas.

Durante a formação, os alunos receberam instruções de pilotagem básica e avançada, técnicas de escolta e formação tática, pilotagem on road e de alto risco, além de capacitação em salvamento veicular e terrestre aplicado ao moto resgate. Também foram abordados conteúdos de atendimento pré-hospitalar, com foco na primeira resposta e no suporte imediato à vida, conhecimentos essenciais para uma atuação ágil e segura em cenários de alto risco.



A formação contou com o apoio da Companhia RAIO, unidade especializada em motopatrulhamento da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), que ministrou instruções práticas de pilotagem avançada e técnicas operacionais voltadas à segurança e estabilidade durante intervenções rápidas.

Para o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, o curso representa um marco para a corporação, consolidando a implantação de um novo serviço voltado à primeira resposta em emergências, com agilidade, técnica e segurança.

“Essas motos vão reduzir o tempo resposta e vão aumentar o índice de sobrevida para aquele que passa por algum tipo de acidente na região metropolitana desse Estado. É um avanço importante para o CBMMT, porque amplia nossa capacidade de chegar mais rápido onde a população precisa, especialmente em áreas de difícil acesso ou em momentos de grande fluxo urbano”, afirmou.

O coronel destacou ainda que a capacitação é resultado de um esforço institucional para garantir atendimento cada vez mais qualificado.

“Esse curso marca a implantação de um novo serviço, preparado com técnica, segurança e muito profissionalismo, e reforça nosso compromisso de oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à sociedade mato-grossense”, declarou o comandante-geral.

Fonte: Governo MT – MT