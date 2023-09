Sefaz participa de Fórum sobre parcerias e transferências federais

Cerca de 50 estudantes, de 15 a 17 anos, estão em Ribeirão Preto (SP) para representar Mato Grosso nos Jogos da Juventude, evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Com o suporte da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a delegação mato-grossense participa do primeiro bloco da competição, que acontece entre os dias 01 e 05 de setembro, abrangendo as modalidades de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo e wrestling. A abertura do evento ocorre nesta sexta-feira (01º.09), a partir das 17h, e será transmitida no canal de YouTube do Time Brasil. Até o dia 16 de setembro, os Jogos da Juventude 2023 reúnem mais de 4 mil atletas oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país, em três blocos de competições que contemplam, 18 modalidades esportivas. De Mato Grosso, serão quase 160 atletas que chegam à cidade-sede do evento em três blocos blocos de viagem conduzidos pela equipe da Secel. Além da chefia da delegação de Mato Grosso, a Pasta Estadual também é responsável pela realização das etapas regionais e estaduais dos Jogos Estudantis Mato-grossenses, que são classificatórias para a competição nacional. De variados municípios, os atletas que representam Mato Grosso são considerados os melhores do Estado em sua modalidade e faixa etária. É o caso, por exemplo, do atleta de wrestling, Raphael Duarte, que recentemente conquistou a medalha de ouro nos Jogos Mundiais Escolares, representando a seleção brasileira.

Estudante da Escola Arena, em Cuiabá, Raphael é treinado pela professora Luzia Fernandes, e compete na categoria greco-romana. Perto de completar 15 anos, o campeão mundial escolar também tem grandes chances de trazer medalhas para Mato Grosso nos Jogos da Juventude. “Participar dos Jogos do COB é uma experiência muito boa e as expectativas são as melhores possíveis. Estou vindo embalado aí de um campeonato importante. Vamos representar bem nosso Estado”, comenta Raphael. Outros nove atletas de Cuiabá e Várzea Grande fazem parte da seleção mato-grossense de wrestling, competindo nas categorias greco-romana, e estilos livres masculino e feminino.

Em crescimento no Estado, a ginástica rítmica é outra modalidade em disputa no primeiro bloco dos Jogos da Juventude. Com duas atletas de Sinop e uma de Nova Mutum, a técnica Flávia Zelinda Fernandes espera avanços para a modalidade na competição nacional. “A ginástica rítmica ainda é pouco conhecida, mas com o suporte da Secel conseguimos estar aqui hoje, numa competição nacional representando o Estado. Para este ano a nossa meta é ficar entre as cinco melhores equipes. Estamos em crescimento e vamos seguir avançando cada vez mais”, destaca a técnica da seleção mato-grossense de ginástica rítmica. Do atletismo, 21 estudantes dos gêneros masculino e feminino disputam medalhas para Mato Grosso em variadas provas, que incluem 100m e 400m rasos, revezamentos, saltos em distância e triplo, arremessso de peso, dentre outras. Aos 17 anos, a atleta de Barra do Garças, Julia Silva Gonçalves, falou sobre a participação nos Jogos do COB. “É uma experiência incrível, a expectativa neste ano está lá em cima porque tive uma preparação muito boa para chegar aqui, competir bem e representar nosso Estado da melhor forma possível”, comenta a estudante que compete nas provas de 400m, 800m e revezamento.

Na modalidade badminton, quatro atletas de Lucas do Rio Verde são os representantes de Mato Grosso no evento esportivo brasileiro. No ciclismo, o Estado está sendo representado por dois atletas, um de Rondonópolis e outro de São José dos Quatro Marcos. Mais sete atletas de taekwondo completam a delegação mato-grossense nesse primeiro bloco de competições que vai até o dia 05 de setembro. O próximo bloco de competições ocorre de 06 a 10 de setembro, abrangendo as modalidades de ginástica artística, judô, tênis de mesa e voleibol. Nesse período, a delegação mato-grossense será composta por mais 46 estudantes de diversos municípios. O terceiro e último bloco contará com mais 64 atletas de Mato Grosso, que disputam as modalidades de natação, vôlei de praia, basquetebol e handebol, no período de 11 a 16 de setembro. A transmissão do evento poderá ser acompanhada pelo Canal Olímpico do Brasil (site e app), canal de YouTube Time Brasil, CazéTV e também pelo canal aberto TV Brasil.

Fonte: Governo MT – MT