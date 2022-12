Sefaz realiza sorteio Especial de Natal nesta quinta-feira (22)

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) promoveu o I Seminário de Gestão do Conhecimento. O objetivo foi demonstrar a importância da pesquisa para elaboração de políticas públicas, além da dinâmica adotada pela Escola de Governo para o processo de gestão do conhecimento dos servidores licenciados para cursos de mestrado e doutorado.

Os eixos adotados para a exposição das dissertações e teses se basearam nos sistemas mapeados pelo Executivo. A ação busca atender o Estatuto do Servidor (Lei nº 04/1990 (Estatuto do Servidor).

Realizado na semana passada, o evento teve como público-alvo os servidores públicos que concluíram mestrado ou doutorado entre 2020 e 2022, além de membros das comissões das secretarias de Estado que se dedicam a analisar os processos de Licença para Qualificação Profissional e demais convidados.

A secretaria adjunta da Escola de Governo, Marioneide Angélica Kliemaschwesk, ressalta a importância do seminário para a elaboração de políticas públicas e para que a qualificação profissional dos servidores contribua concretamente em pesquisas no âmbito do poder executivo de Mato Grosso.

“A licença para qualificação profissional traz a possibilidade de ampliar os horizontes de pesquisa e precisamos começar a valorizar essas pesquisas para que se tornem de fato implementáveis. Nosso maior desafio é fazer com que todos os trabalhos que os servidores estão colocando em prática, e vivenciando no cotidiano escolar, se tornem realidade também nas políticas públicas”.

Ela acrescentou ainda que esta demanda de licença para qualificação já é prevista em lei e a Escola de Governo tem a perspectiva de cumpri-la, para proporcionar a gestão do conhecimento com condições de socialização das pesquisas de forma que se tornem visíveis e práticas na gestão pública.

Ao longo do evento ocorreram duas palestras. A primeira foi sobre a “Importância da pesquisa para a elaboração de políticas públicas”, com a doutora em Ciências e professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Débora Erileia Pedrotti.

Ela falou sobre a importância da qualificação e especialização profissional tanto para a carreira do servidor quanto para gerar conhecimento e contribuir com a sociedade por meio de pesquisas. “Acredito que a licença para qualificação é valorização profissional, não vejo as duas coisas dissociadas”, destacou.

Com o tema “Limites e possibilidades da pesquisa no âmbito do Poder Executivo de Mato Grosso”, o doutor em Ciências Ambientais e professor da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Josué Ribeiro da Silva, expôs dados e indicadores dos programas de pós-graduação e bolsas da Capes no país e em Mato Grosso, além de sua distribuição de acordo com as áreas do conhecimento.

Outro ponto discutido foi a definição dos interesses dos programas de pós-graduação relacionados à carreira do servidor e como conciliar o meio acadêmico, profissional, pessoal com as atribuições no serviço público.

Supervisão de texto: D`Laila Borges

Fonte: GOV MT