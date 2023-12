Segunda edição do “Casa de Sarita no Seu Bairro” promove dia de serviços e bem-estar para mulheres

No próximo dia 07 de dezembro, quinta-feira, a comunidade do bairro Mapim, em Várzea Grande, será palco da segunda edição do projeto “Casa de Sarita no Seu Bairro”. Voltado especialmente para mulheres, o evento acontecerá a partir das 8h na “EMEB Rita Auxiliadora de Campos Cunha”, localizada na Avenida Venezuela S/N.

Realizado pela Prefeitura de Várzea Grande, por meio do Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras (GAAT), o projeto é liderado pela primeira-dama e promotora de Justiça, Kika DorilêoBaracat. A iniciativa tem como objetivo principal proporcionar um espaço dedicado às mulheres, onde possam conhecer e usufruir dos diversos serviços oferecidos pela “Casa de Sarita”, um projeto feito por mulheres e para mulheres.

A programação inclui uma série de serviços e atividades gratuitas, visando atender às demandas de saúde, beleza, empreendedorismo e bem-estar emocional. Entre os serviços disponíveis, destacam-se atendimento médico com coleta de CCO, aferição de pressão, teste glicêmico, acupuntura, auriculoterapia e Florais de Bach.

O Espaço de Beleza oferecerá serviços de corte de cabelo, maquiagem e design de sobrancelha, proporcionando momentos de cuidado e autoestima. As oficinas e programas de empreendedorismo incluem o projeto “Elas Empreendem”, com atividades de feltro natalino e rosca natalina. Haverá também inserção e atualização do Cadastro Único, Círculo da Paz em parceria com o Poder Judiciário, e um Espaço Kids para que as mães possam participar das atividades com tranquilidade.

Para ter acesso aos serviços gratuitos oferecidos, é necessário realizar uma entrevista social, levando consigo documentos pessoais e o Número de Identificação Social (NIS) atualizado no Cadastro Único.

Casa de Sarita – vai além dos serviços convencionais, focando não apenas no bem-estar físico, mas também no emocional das beneficiárias. O atendimento é destinado a jovens a partir dos 14 anos e mulheres de todas as idades. O projeto destaca-se por sua abordagem integrada, envolvendo diversas secretarias municipais para proporcionar assistência abrangente em áreas cruciais da vida das participantes.

Para outras informações sobre a Casa de Sarita, é possível entrar em contato pelo telefone 984766715 ou visitar o endereço Av. Presidente Artur Bernardes, 1332 – Vila Ipase, Várzea Grande. As redes sociais também são um canal de comunicação, basta seguir @casa_de_sarita.

SERVIÇO:

O QUÊ: 2ª Edição do projeto “Casa de Sarita no Seu Bairro”

QUANDO: Quinta-feira, dia 07 de dezembro, a partir das 8h

LOCAL: “EMEB Rita Auxiliadora de Campos Cunha”, Avenida Venezuela S/N – bairro Mapim, Várzea Grande-MT

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT