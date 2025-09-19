Segunda edição do GeoTech Day aborda tecnologias voltadas à gestão pública

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) realizou, nesta quinta-feira (18.9), o GeoTech Day 2025, no Auditório Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. A segunda edição contou com a participação de cerca de 200 servidores, que puderam aprender sobre dados e ferramentas de transformação em geotecnologias aplicadas à gestão pública.

Para o secretário da Seplag, Basílio Bezerra, o evento representa uma excelente oportunidade para ensinar os servidores a utilizarem a tecnologia já disponível em benefício da gestão pública.

“As geotecnologias são ferramentas importantes na construção de políticas públicas mais eficientes e objetivas. Ao nos dar uma visão detalhada e em tempo real do nosso território, elas nos permitem tomar decisões baseadas em dados concretos. Seja no planejamento urbano, na distribuição de serviços ou em situações emergenciais como no combate a incêndios, essa visão sistêmica e geográfica é o que nos permite atuar de forma estratégica, transparente e alinhada com as necessidades do cidadão”, destacou.

A abertura do evento foi sobre Cultura Data Driven e a visão estratégica do Estado, em seguida, houve a apresentação do portal corporativo GeoDados desenvolvido pela Seplag, uma palestra sobre combate a incêndios florestais, a apresentação do Programa Elegeo, palestra sobre o futuro da Geotecnologia, cases de implementação, além das apresentações do aplicativo de coleta de dados para vistoria imobiliária e do anuário estatístico do Estado de Mato Grosso, também desenvolvidos pela Seplag.

Para o secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital da Seplag, Sandro Brandão, o evento demonstra na prática como a tecnologia está transformando a gestão pública estadual. “O GeoTech Day 2025 vai além de debater tendências; conseguimos apresentar cases concretos que comprovam o potencial do uso de dados e informações territoriais para planejar melhor, investir com mais inteligência e oferecer serviços alinhados à realidade do cidadão. Ao reunir especialistas, gestores e profissionais, o evento reafirmou que, quando unimos tecnologia, conhecimento e colaboração, criamos um Estado mais eficiente, transparente e preparado para o futuro”, concluiu.

Responsável por duas palestras, o especialista em negócios estratégicos Vitor Zanetti abordou aplicações práticas dessas tecnologias no combate a queimadas e desastres naturais. “A grande novidade é a integração da inteligência artificial, inclusive generativa, com modelos prontos para uso. Ou seja, os órgãos públicos que já têm acesso podem aplicar diretamente nos dados do Estado. Essa combinação representa uma nova era nas geotecnologias, permitindo uma visão sistêmica do território e decisões mais eficientes. E o melhor, essa tecnologia já está instalada. Quanto mais a utilizarmos, maior será o benefício para a população”, explicou.

Durante o evento, o coordenador de Sistemas Eleitorais e Logística de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), Salomão de Souza Fortaleza, também explicou como a tecnologia tem sido usada na Justiça Eleitoral em Mato Grosso desde 2018. “Viemos aqui para colaborar. A Seplag nos convidou, e mostramos como a geotecnologia é aplicada no planejamento e execução das eleições. São muitas operações, e o planejamento logístico é criterioso e complexo. As ferramentas que nos apoiam permitem captar dados em campo, acompanhar o processo e tomar decisões, agregando segurança, controle e melhoria contínua”, pontuou.

