Segunda edição do GeoTech Day aborda tecnologias voltadas à gestão pública
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) realizou, nesta quinta-feira (18.9), o GeoTech Day 2025, no Auditório Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. A segunda edição contou com a participação de cerca de 200 servidores, que puderam aprender sobre dados e ferramentas de transformação em geotecnologias aplicadas à gestão pública.
Para o secretário da Seplag, Basílio Bezerra, o evento representa uma excelente oportunidade para ensinar os servidores a utilizarem a tecnologia já disponível em benefício da gestão pública.
“As geotecnologias são ferramentas importantes na construção de políticas públicas mais eficientes e objetivas. Ao nos dar uma visão detalhada e em tempo real do nosso território, elas nos permitem tomar decisões baseadas em dados concretos. Seja no planejamento urbano, na distribuição de serviços ou em situações emergenciais como no combate a incêndios, essa visão sistêmica e geográfica é o que nos permite atuar de forma estratégica, transparente e alinhada com as necessidades do cidadão”, destacou.
A abertura do evento foi sobre Cultura Data Driven e a visão estratégica do Estado, em seguida, houve a apresentação do portal corporativo GeoDados desenvolvido pela Seplag, uma palestra sobre combate a incêndios florestais, a apresentação do Programa Elegeo, palestra sobre o futuro da Geotecnologia, cases de implementação, além das apresentações do aplicativo de coleta de dados para vistoria imobiliária e do anuário estatístico do Estado de Mato Grosso, também desenvolvidos pela Seplag.
Para o secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital da Seplag, Sandro Brandão, o evento demonstra na prática como a tecnologia está transformando a gestão pública estadual. “O GeoTech Day 2025 vai além de debater tendências; conseguimos apresentar cases concretos que comprovam o potencial do uso de dados e informações territoriais para planejar melhor, investir com mais inteligência e oferecer serviços alinhados à realidade do cidadão. Ao reunir especialistas, gestores e profissionais, o evento reafirmou que, quando unimos tecnologia, conhecimento e colaboração, criamos um Estado mais eficiente, transparente e preparado para o futuro”, concluiu.
Responsável por duas palestras, o especialista em negócios estratégicos Vitor Zanetti abordou aplicações práticas dessas tecnologias no combate a queimadas e desastres naturais. “A grande novidade é a integração da inteligência artificial, inclusive generativa, com modelos prontos para uso. Ou seja, os órgãos públicos que já têm acesso podem aplicar diretamente nos dados do Estado. Essa combinação representa uma nova era nas geotecnologias, permitindo uma visão sistêmica do território e decisões mais eficientes. E o melhor, essa tecnologia já está instalada. Quanto mais a utilizarmos, maior será o benefício para a população”, explicou.
Durante o evento, o coordenador de Sistemas Eleitorais e Logística de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), Salomão de Souza Fortaleza, também explicou como a tecnologia tem sido usada na Justiça Eleitoral em Mato Grosso desde 2018. “Viemos aqui para colaborar. A Seplag nos convidou, e mostramos como a geotecnologia é aplicada no planejamento e execução das eleições. São muitas operações, e o planejamento logístico é criterioso e complexo. As ferramentas que nos apoiam permitem captar dados em campo, acompanhar o processo e tomar decisões, agregando segurança, controle e melhoria contínua”, pontuou.
Ação fiscal visa contribuintes que não fizeram a integração entre nota fiscal e os meios de pagamento
A Secretaria de Fazenda (Sefaz) está notificando empresas do comércio varejista que ainda não realizaram a integração dos meios de pagamento às notas fiscais. Até este mês de setembro, foram identificadas cerca de 10 mil empresas em situação irregular, ou seja, que ainda não fornecem o documento fiscal junto com o comprovante de pagamento das compras.
A Sefaz continua, rotineiramente, monitorando os contribuintes e notificará aqueles que ainda não fizeram ou concluíram a integração. As empresas que não se adequarem estarão sujeitas à aplicação de penalidades previstas na legislação.
A obrigatoriedade entrou em vigor de forma escalonada a partir de abril de 2024, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de cada contribuinte. Cada grupo teve um prazo de seis meses para se adaptar.
Durante todo o período de adaptação, a Sefaz promoveu ações de orientação e notificações preventivas, sem aplicação de multas, para garantir que os estabelecimentos tivessem tempo de ajustar seus sistemas. Apesar disso, algumas empresas ainda não concluíram a integração, o que levou à intensificação da fiscalização e ao início da cobrança de penalidades.
De acordo com o fisco estadual, a integração entre os sistemas de pagamento e de emissão de notas fiscais contribui para um ambiente de negócios mais justo e eficiente, além de ampliar a transparência, fortalecer o combate à sonegação e modernizar o sistema tributário.
Para evitar sanções, os contribuintes devem verificar se sua atividade econômica está contemplada na Portaria 262/2023, que regulamenta a obrigatoriedade. Caso não tenham feito a integração, é necessário procurar o fornecedor do sistema emissor de NF-e/NFC-e ou contratar um profissional especializado para realizar a adequação o mais breve possível.
Em caso de dúvidas, os contribuintes podem buscar orientação junto aos canais de atendimento da Sefaz, disponíveis na opção Central de Atendimento do portal da secretaria.
Escola de Governo abre inscrições para capacitação de servidores em compras sustentáveis
A Escola de Governo, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), abriu 1000 vagas para o curso “Compras Sustentáveis na Administração Pública”, destinadas aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. A capacitação acontecerá na modalidade de Educação a Distância (EaD) e a inscrição deve ser feita até o dia 24 de setembro. Inscreva-se aqui!
Entre o público-alvo, a capacitação pretende atingir, sobretudo, servidores e empregados públicos que atuam com processos de licitações e como integrantes de comissões de contratações. A previsão é que as aulas aconteçam nos dias 29 e 30 deste mês, das 9 às 11 horas.
O auditor do Estado, Vilson Nery, destaca que essa capacitação tem um papel estratégico, pois amplia a compreensão de que a gestão pública deve estar alinhada aos compromissos em prol do desenvolvimento sustentável. Ele explica que capacitar os servidores é fundamental para que as compras públicas deixem de ser apenas um processo administrativo e se tornem um instrumento de transformação social, ambiental e econômica.
“O Brasil, ao assumir com a Organização das Nações Unidas a responsabilidade de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, coloca a administração pública como protagonista nesse processo. Além disso, o Código Tributário Nacional já prevê o desenvolvimento sustentável como diretriz, e a nova Lei de Licitações reforça esse compromisso ao considerar a adoção de ações sustentáveis como critério de desempate nas contratações”, justifica o auditor, que também dará as aulas.
A abordagem vai englobar, entre outras, legislações, acordos e orientações, nacionais e internacionais, que buscam impactar positivamente o desenvolvimento sustentável da sociedade. Exemplos desses instrumentos são a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e a política estadual de promoção da Agenda 2023, que estabelecem regras para ações administrativas ligadas à proteção das paisagens naturais, do meio ambiente, ao combate à poluição e à preservação de florestas, fauna e flora.
Já a adjunta da Escola de Governo, Marioneide Kliemaschewsk, ressalta o esforço da gestão estadual em fornecer oportunidades para o aperfeiçoamento profissional e alerta para a importância dos servidores em cumprirem com a responsabilidade dessa oferta. “Esta é uma oportunidade valiosa para que os servidores ampliem suas habilidades e conhecimentos, contribuindo para mais eficiência e inovação nos processos de trabalho. Por isso, reforçamos a importância da participação efetiva de quem se inscreve, garantindo o melhor aproveitamento da capacitação e respeitando o interesse de outros colegas que também desejam essa chance”, finaliza a adjunta.
