Segunda edição do Mulheres em ação reúne aproximadamente 400 mulheres

“O pessoal está gostando! Olha! Todo mundo está sorrindo, olha o meu menino dançando, ele não se solta assim não, é tímido, mas aqui ele está se divertindo, está feliz, agradece o prefeito Emanuel por mim!”, comentou o morador Luiz Carlos, com os olhos brilhando enquanto filmava o filho Luiz Felipe, de 8 anos, participando da competição de dança comandada pela Elsa, personagem dos filmes Disney e que faz parte da Tia Hanna Produções, grupo que animou a criançada no 12º dia de Natal Gente.

Na noite desta quinta-feira (21), a festividade aconteceu no bairro Jardim Colorado, a localidade foi escolhida através de pedidos da comunidade. A iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, está levando a alegria e encantamento do Natal para os bairros da cidade. As quatro regiões estão sendo atendidas. Desta vez, as crianças da parte oeste de Cuiabá aproveitaram uma noite de brincadeiras, danças, gincanas, Papai Noel e show de neve, tudo de forma gratuita.

“Os moradores do Jardim Colorado pediram e nós atendemos, trouxemos o Natal da Gente para alegrar a comunidade do bairro. O foco do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Márcia Pinheiro é fazer essa aproximação da gestão com a população, queremos levar o aconchego do Natal, a alegria e as atrações culturais para todos os cantos e encantos da nossa Cuiabá”, afirmou o secretário de Cultura, Aluízio Leite.

Acomodadas em cadeiras de praia, Claudinete e Ana Maria assistiam os shows e até cantarolavam algumas músicas tocadas na gincana de dança. Vizinhas há mais de 15 anos, as aposentadas levaram os netos para prestigiar as atrações no Natal da Gente.

“Já subimos com os meninos na carreta para eles tirarem fotos com o Papai Noel, chegamos aqui 18h, as crianças ficaram muito ansiosas quando souberam desse evento aqui na pracinha, agora vamos deixar eles aproveitarem as gincanas. Ficamos felizes quando soubemos que nosso bairro tinha sido escolhido para receber o Natal da Gente, moramos longe do centro, longe de shoppings, é difícil levar os pequenos para verem o Papai Noel, a Prefeitura de Cuiabá alegrou nosso fim de ano trazendo essa festa para nossa comunidade”, frisou Ana Maria, enquanto se levantava para filmar os netos que subiam ao palco todo decorado com enfeites natalinos para participar da brincadeira “qual é a música?”, competição onde a garotada tinha que acertar o nome das músicas tocadas.

A equipe da Tia Hanna Produções animou a criançada com brincadeiras, gincanas e apresentações do começo ao fim do evento. E todos que aproveitavam a animação infantil também tiravam um tempinho para visitar o Papai Noel em sua carreta toda enfeitada e iluminada, para tirar fotos e fazer os pedidos de Natal para o bom velhinho.

O Natal da Gente conta com a parceria da Energisa, Águas Cuiabá, Coral da UFMT, O Boticário e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A turma do O Boticário participou do evento com câmera polaroid, que revela instantaneamente a imagem, para que as famílias presentes pudessem levar para casa um registro dessa noite tão especial.

Veja a programação

22 de dezembro (sexta-feira): Bairro Osmar Cabral, das 19h às 22h.

23 de dezembro (sábado): Encerramento no Parque Tia Nair, das 19h às 22h.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT