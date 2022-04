Segunda etapa da retomada do programa Siminina é iniciada; 500 vagas para quatro unidades

A segunda etapa da retomada do atendimento presencial do Programa Siminina está com as matrículas abertas para 500 vagas, a partir desta segunda-feira (11), em quatro unidades: Santa Izabel, Novo Colorado e as situadas na zona distrital de Cuiabá, Nossa Senhora da Guia e Sucuri.

Segundo a coordenadora do programa, Dalma Beatriz, houve mudanças no cronograma de retomada em algumas unidades em virtude da reforma da estrutura física, indicada pelo Núcleo de Apoio à Primeira-dama para o retorno das atividades presenciais.

“Nossa primeira-dama sempre preocupada com as nossas meninas orientou a reforma das unidades para melhor receber as meninas e algumas unidades estão com as obras finalizando, por isso a retomada de algumas unidades ficará para maio”, justificou.

Anteriormente, estava programado o retorno das unidades Alto do Boa Vista, Centro Político Administrativo (CPA), Pascoal Ramos, Santa Izabel e as duas unidades da zona rural, Sucuri e Nossa Senhora da Guia.

A novidade nessa reorganização de retorno está a inserção da unidade situada no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro Novo Colorado, que abrange 50 vagas somadas nos dois períodos, matutino e vespertino.

“Essa unidade está sendo retomada, após um tempo fechada para a reforma do Cras do Novo Colorado. A comunidade está bastante ansiosa e estamos de braços abertos para receber as meninas da região”, disse Dalma.

O Cras do Novo Colorado abrange dezenove bairros adjacentes, entre eles Araés, Altos do Boa Vista, Bandeira, Despraiado, Distrito do Sucuri, Machado, Quilombo, Ribeirão da Ponte e Ribeirão do Lipa.

Confira os documentos:

– Certidão de Nascimento (fotocópia)

– RG (fotocópia) [da criança e dos pais]

– CPF (fotocópia) [da criança e dos pais]

– Telefone para Contato

– Comprovante de Residência (fotocópia)

– Cartão SUS (fotocópia)

– Número do NIS (fotocópia)

– Registro de Guarda Compartilhada (fotocópia)

– Registro de Medida Protetiva (fotocópia)

– Tamanho da Roupa da Criança

– Número do Calçado da Criança