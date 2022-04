Segunda-feira (04): Mato Grosso registra 727.906 casos e 14.874 óbitos por Covid-19

Os atletas mato-grossenses interessados em receber auxílio financeiro do projeto Olimpus, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), já podem participar da seletiva para a concessão do benefício de 2022. As inscrições começam nesta segunda-feira (04.04) e seguem até o dia 20 de abril.

Com os investimentos quadruplicados em 2022, na ordem de R$ 5,04 milhões, a seleção pública atenderá quatro vezes mais atletas do que a edição anterior, e com valores mensais maiores.

“É um aumento fantástico de investimento. Em vez de 150, teremos, desta vez, 615 atletas atendidos. Para nós é uma satisfação muito grande. Vamos fazer nosso esporte crescer como nunca em Mato Grosso, e vamos continuar para que gerações e gerações de atletas tenham condições de representar nosso Estado da melhor forma possível”, exalta o novo secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

O edital abrange modalidades individuais e coletivas, sendo, preferencialmente, de esportes olímpicos e paralímpicos, e prevê que 20% das bolsas sejam reservadas a atletas com deficiência que atuam nas modalidades paradesportivas. Os auxílios são pagos por 12 meses.

Para 2022, uma das novidades do programa foi a inclusão da categoria Atleta Infantil, que beneficiará 150 esportistas com idades entre 9 e 12 anos de idade, com o auxílio financeiro mensal de R$ 200. Para concorrer, o atleta precisa estar matriculado em uma instituição de ensino, em plena atividade esportiva e ser indicado por sua respectiva federação estadual como atleta destaque da temporada anterior.

Para a formação esportiva de base são ainda oferecidas bolsas nas categorias Atleta Base e Atleta Estudantil, com valores de R$ 400 e R$ 800 mensais, respectivamente. Em cada categoria serão contemplados 150 esportistas com idade entre 12 e 17 anos. A diferença entre cada grupo é a posição alcançada em competições realizadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), ou pelas respectivas confederações.

Aos esportistas de alto rendimento são oferecidas duas categorias de bolsas: Atleta Nacional e Atleta Internacional. Ambas são destinadas a atletas, paratletas e atletas-guias com 14 anos ou mais e que obtiveram resultados em competições ou rankings nacionais e internacionais, conforme a categoria.

Na categoria Atleta Nacional serão 150 beneficiados com bolsas mensais de R$ 1.200. Já na categoria Atleta Internacional o valor mensal é de R$ 2 mil. Para esse grupo, são disponibilizadas 15 bolsas. Os demais critérios para a concessão do benefício podem ser conferidos no edital, disponível no site www.secel.mt.gov.br/editais.

“Passamos agora por essa fase de inscrição, chamando todos os atletas que participaram das competições e conquistaram bons resultados em 2021 a se inscreverem. Estamos prontos para fazer o maior Bolsa Atleta da história de Mato Grosso”, conclui Jefferson.

Serviço

Concessão de Bolsa Atleta 2022

Período de inscrições: 04 a 20 de abril de 2022

Edital e formulários para inscrição: http://www.secel.mt.gov.br/editais-esporte-e-lazer