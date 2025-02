Segundo condomínio mais alto de Cuiabá adere ao Programa Vigia Mais MT 

Estão abertas as inscrições para o projeto Cinema de Base, que oferta cinco cursos gratuitos de formação para quem deseja entrar na área do audiovisual. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Cinemotion de Formação, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Destinado a pessoas com mais de 18 anos, com ou sem experiência no setor audiovisual, o Cinema de Base irá formar profissionais nas áreas de elétrica, maquinaria, assistência de câmera, Gerenciamento de Mídias Audiovisuais (GMA) e Vídeo Assist.

Com carga horária de 24 horas cada curso e certificação, as aulas acontecem de 24 a 26 de fevereiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Latitude Filmes, que fica no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Todos os cursos contam com intérprete de libras, caso necessário, e incluem almoço e coffee break para que os participantes não percam tempo em deslocamentos.

Fazem parte da programação aulas teóricas, práticas e exercícios simulados em um set real, com todos os equipamentos de cinema disponíveis, incluindo câmeras e lentes e maquinaria completa. Especialistas renomados do mercado audiovisual do Brasil conduzem as oficinas profissionalizantes.

Para a superintendente de Desenvolvimento de Economia Criativa na Secel, Keiko Okamura, o projeto é um exemplo da importância do edital de Formação para o crescimento e consolidação do setor audiovisual no Estado.

“O projeto Cinema de Base traz uma formação técnica em áreas que são oportunidade de trabalho no setor de produção audiovisual, que está crescendo no Estado. Impulsionada inclusive pelos editais da Secel, a formação de profissionais do setor é uma necessidade, uma demanda que gera oportunidades de emprego e renda”, destaca Keiko.

Mais informações sobre os cursos e seus ministrantes podem ser conferidas na página do projeto no Instagram (@cinemadebase). As inscrições podem ser feitas neste link aqui.

Fonte: Governo MT – MT