MATO GROSSO
Segundo dia do Festival de Robótica intensifica disputas por vaga na etapa nacional
O segundo dia do Festival de Robótica 2025 manteve o ritmo intenso de atividades nesta sexta-feira (14.11), no Sesi Papa e no Sesi Escola Cuiabá. O principal destaque é a disputa por uma vaga na nacional, em São Paulo, reunindo 24 equipes, sendo 249 estudantes de 20 escolas da Rede Estadual, dois do Sesi e dois visitantes.
Promovido pela Seduc-MT em parceria com o Sesi-MT e Senai-MT, o evento transformou a Capital no maior centro de tecnologia e inovação educacional do estado, reunindo centenas de estudantes em oficinas, disputas e apresentações. A programação segue até este sábado (15), com competições, mostras científicas e premiações.
Ao todo, 558 estudantes de 53 escolas estaduais participam do festival, que reúne projetos voltados à iniciação científica, pensamento computacional e criatividade. A expectativa é que cerca de 3 mil pessoas, entre alunos, professores e visitantes circulem nos três dias do festival.
Em paralelo, as equipes que disputam o torneio FLLC seguem concentradas nos desafios da temporada, que avaliam não só o desempenho técnico dos robôs Lego, mas também valores como cooperação, inovação e resolução de problemas.
Para muitos participantes, o percurso até Cuiabá foi tão desafiador quanto a própria competição. É o caso da estudante Eduarda Santana Cardoso, de Confresa, que viajou cerca de 15 horas com sua equipe para participar da etapa regional.
“Cada teste, cada ajuste e cada noite estudando em detalhes o projeto me lembram do quanto nós queremos conquistar essa vaga na etapa nacional, em São Paulo. Estamos focados em fazer o nosso melhor e colocar em prática tudo o que estudamos”, afirmou.
Durante toda esta sexta-feira (14), as arenas de competição receberam disputas acirradas, que vão desde robôs autônomos cumprindo missões cronometradas até desafios de engenharia e simulações de problemas reais.
A cada rodada, as equipes demonstraram domínio crescente dos conceitos de robótica, além de habilidades socioemocionais como trabalho em equipe, comunicação e liderança. Professores e mentores acompanharam de perto a evolução dos grupos ao longo do ano letivo.
A programação diária, totalmente gratuita, ocorre das 8h às 18h e inclui competições da FIRST LEGO League (FLL), apresentações da FIRST Robotics Competition (FRC), a Mostra Científica, oficinas práticas e até um Campeonato de Cubo Mágico, que atraiu visitantes de todas as idades.
Para a professora técnica da equipe Agrotech, Paula da Silva Menezes, o festival é mais do que uma competição. “A preparação foi intensa e cada etapa mostrou o quanto eles cresceram. Agora, às portas da nacional, sinto um orgulho imenso. Independentemente do resultado, eles já provaram que a educação transforma e abre caminhos”, destacou.
Além das disputas classificatórias da FLL, o festival também abre espaço para a Mostra Científica, que reúne 130 estudantes de 20 escolas estaduais apresentando soluções práticas e projetos inovadores.
Já a Mostra Robótica FRC reúne nove equipes do Senai, totalizando 144 estudantes, entre eles, 12 do Sesi Escola e 132 da rede estadual, que apresentam projetos de robótica avançada, protótipos e experimentos tecnológicos.
Com participação expressiva e engajamento dos estudantes, professores e instituições envolvidas, o Festival de Robótica reforça a consolidação de Mato Grosso como referência em educação tecnológica, aproximando ciência, criatividade e protagonismo juvenil da rotina escolar.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Autores de furto em farmácia de Cuiabá são presos em flagrante pela Polícia Civil
Dois homens, envolvidos no furto de uma farmácia na região do Bosque da Saúde, em Cuiabá, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (13.11), em ação rápida realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os autores do crime, de 20 e 32 anos, são recorrentes na prática de crimes patrimoniais, possuem passagens anteriores e foram novamente autuados em flagrante por furto qualificado.
Os policiais da DHPP realizavam diligências na região quando receberam informações de que havia acabado de ocorrer um furto em uma farmácia e que os autores estavam em fuga pelas ruas em posse dos itens subtraídos.
Diante das informações, os policiais foram até o local indicado, onde visualizaram os dois homens e realizaram a abordagem. Questionados, os suspeitos confessaram a autoria do furto e indicaram o local onde haviam escondido os produtos furtados.
Em continuidade aos trabalhos, os investigadores foram ao estabelecimento comercial e, por meio das imagens de câmeras de segurança, confirmaram a autoria do crime.
Em checagem no sistema, foi verificado que os dois conduzidos possuem passagens por crimes anteriores contra o patrimônio, sendo um deles envolvido em roubos e furtos contra farmácias e supermercados, além de receptação de motocicleta. O outro tem registro criminal de furto praticado em um supermercado no mês de julho deste ano.
Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante pelo crime de furto mediante concurso de pessoas e, posteriormente, colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Civil deflagra operação para apurar crime de extorsão em Sinop
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), em Sinop, a Operação Mira Letal, para cumprir três mandados de busca e apreensão e apurar o crime de extorsão, associado à subtração de bem móvel.
O caso teve início em outubro, quando a vítima financiou uma caminhonete GM/ Chevrolet Silverado, avaliada em valor superior a R$ 400 mil, que entregou a um amigo para realizar a venda e lhe repassar os recursos para quitar o financiamento.
No entanto, esse amigo acabou com problemas financeiros, cometeu golpes e ficou com vários credores. Em meio a isso, o suspeito, acompanhado de dois comparsas, foi até o amigo da vítima, que estava com a Silverado e, mediante violência, grave ameaça e com uso e armas de fogo, fez homem entregar o veículo, configurando o crime de extorsão.
Investigação
Assim que acionada, a equipe da 1ª Delegacia de Sinop deu início às investigações do caso e localizou o veículo escondido em uma chácara em Sinop, evidenciando a conduta voltada a dificultar a ação policial e comprometer o regular andamento das apurações.
Diante disso, o delegado Sérgio Ribeiro representou pelos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito e para o local em que estava escondida a caminhonete, que foram cumpridos nesta sexta-feira (14).
Durante o cumprimento dos mandados, foram localizados e apreendidas duas armas de fogo, que estavam em posse do suspeito, que foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. O investigado foi conduzido à unidade policial para adoção das providências cabíveis.
Fonte: Governo MT – MT
Seminário sobre Justiça Restaurativa destaca papel da educação na construção da cultura de paz
Ministério da Saúde fortalece Rede Nacional de Saúde Mental, Arte, Cultura e Economia Solidária da RAPS
Autores de furto em farmácia de Cuiabá são presos em flagrante pela Polícia Civil
Polícia Civil deflagra operação para apurar crime de extorsão em Sinop
Seduc e TJMT certificam 125 profissionais da educação como Facilitadores de Círculos de Construção de Paz
Segurança
Autores de furto em farmácia de Cuiabá são presos em flagrante pela Polícia Civil
Dois homens, envolvidos no furto de uma farmácia na região do Bosque da Saúde, em Cuiabá, foram presos em flagrante...
Polícia Civil deflagra operação para apurar crime de extorsão em Sinop
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), em Sinop, a Operação Mira Letal, para cumprir três mandados de busca e...
Polícia Civil deflagra “Operação Carta Contemplada” em Sinop
A Polícia Civil deflagrou a Operação “Carta Contemplada”, nesta sexta-feira (14.11), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura prepara dia exclusivo para a saúde do homem com nove especialidades médicas
-
CIDADES4 dias atrás
XV Mostra Pedagógica valoriza práticas exitosas e fortalece a rede municipal de ensino em Sinop
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia R$ 25 milhões para redução de fila de registros na Anvisa
-
Saúde4 dias atrás
Dez iniciativas são reconhecidas por boas práticas na prevenção da tuberculose
-
Várzea Grande4 dias atrás
João Eduardo Sá é nomeado subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Cláudia: Justiça Eleitoral foca no público idoso
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Trigo brasileiro polui menos que o produzido no resto do mundo
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde envia Força Nacional do SUS ao Paraná após tornado que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu