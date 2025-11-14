Segundo dia do Festival de Robótica intensifica disputas por vaga na etapa nacional

O segundo dia do Festival de Robótica 2025 manteve o ritmo intenso de atividades nesta sexta-feira (14.11), no Sesi Papa e no Sesi Escola Cuiabá. O principal destaque é a disputa por uma vaga na nacional, em São Paulo, reunindo 24 equipes, sendo 249 estudantes de 20 escolas da Rede Estadual, dois do Sesi e dois visitantes.

Promovido pela Seduc-MT em parceria com o Sesi-MT e Senai-MT, o evento transformou a Capital no maior centro de tecnologia e inovação educacional do estado, reunindo centenas de estudantes em oficinas, disputas e apresentações. A programação segue até este sábado (15), com competições, mostras científicas e premiações.

Ao todo, 558 estudantes de 53 escolas estaduais participam do festival, que reúne projetos voltados à iniciação científica, pensamento computacional e criatividade. A expectativa é que cerca de 3 mil pessoas, entre alunos, professores e visitantes circulem nos três dias do festival.

Em paralelo, as equipes que disputam o torneio FLLC seguem concentradas nos desafios da temporada, que avaliam não só o desempenho técnico dos robôs Lego, mas também valores como cooperação, inovação e resolução de problemas.

Para muitos participantes, o percurso até Cuiabá foi tão desafiador quanto a própria competição. É o caso da estudante Eduarda Santana Cardoso, de Confresa, que viajou cerca de 15 horas com sua equipe para participar da etapa regional.

“Cada teste, cada ajuste e cada noite estudando em detalhes o projeto me lembram do quanto nós queremos conquistar essa vaga na etapa nacional, em São Paulo. Estamos focados em fazer o nosso melhor e colocar em prática tudo o que estudamos”, afirmou.

Durante toda esta sexta-feira (14), as arenas de competição receberam disputas acirradas, que vão desde robôs autônomos cumprindo missões cronometradas até desafios de engenharia e simulações de problemas reais.

A cada rodada, as equipes demonstraram domínio crescente dos conceitos de robótica, além de habilidades socioemocionais como trabalho em equipe, comunicação e liderança. Professores e mentores acompanharam de perto a evolução dos grupos ao longo do ano letivo.

A programação diária, totalmente gratuita, ocorre das 8h às 18h e inclui competições da FIRST LEGO League (FLL), apresentações da FIRST Robotics Competition (FRC), a Mostra Científica, oficinas práticas e até um Campeonato de Cubo Mágico, que atraiu visitantes de todas as idades.

Para a professora técnica da equipe Agrotech, Paula da Silva Menezes, o festival é mais do que uma competição. “A preparação foi intensa e cada etapa mostrou o quanto eles cresceram. Agora, às portas da nacional, sinto um orgulho imenso. Independentemente do resultado, eles já provaram que a educação transforma e abre caminhos”, destacou.

Além das disputas classificatórias da FLL, o festival também abre espaço para a Mostra Científica, que reúne 130 estudantes de 20 escolas estaduais apresentando soluções práticas e projetos inovadores.

Já a Mostra Robótica FRC reúne nove equipes do Senai, totalizando 144 estudantes, entre eles, 12 do Sesi Escola e 132 da rede estadual, que apresentam projetos de robótica avançada, protótipos e experimentos tecnológicos.

Com participação expressiva e engajamento dos estudantes, professores e instituições envolvidas, o Festival de Robótica reforça a consolidação de Mato Grosso como referência em educação tecnológica, aproximando ciência, criatividade e protagonismo juvenil da rotina escolar.

