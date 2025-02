Segurança intensifica abordagens da Operação Lei Seca durante Carnaval

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) realiza, durante o período de festividades de Carnaval, a Operação Lei Seca – Carnaval, com o objetivo de intensificar as ações de fiscalização de trânsito e promover a conscientização da população quanto aos perigos da combinação de álcool e direção.

A operação, organizada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI), terá o apoio das forças de segurança e será realizada de 21 de fevereiro a 5 de março, abrangendo tanto o perímetro urbano quanto as rodovias estaduais dos municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

A coordenadora do GGI, tenente-coronel PM Monalisa Furlan, ressaltou que a ação integra o plano estratégico de segurança do Governo do Estado, trabalhando a prevenção de acidentes de trânsito e a redução de mortes, que tendem a aumentar nesta época do ano.

“Além da fiscalização, queremos levar ações educativas para conscientizar a população, pois uma pessoa embriagada retirada de circulação pode preservar várias vidas e evitar tragédias como no passado já provocaram cinco vítimas fatais em um acidente, além dos prejuízos financeiros as famílias e o despesas do Poder Público, em situações que poderiam ser evitadas”, explicou a tenente-coronel.

As ações serão realizadas em pontos com maior concentração de pessoas e contarão com bloqueios de trânsito, fiscalização e testes de alcoolemia, além de programas educativos, como o projeto Amigo da Rodada, desenvolvido pelo Departamento de Trânsito de Mato Grosso.

A operação é coordenada pelo GGI com o apoio do Batalhão de Trânsito da PM, Delegacia de Delitos de Trânsito, Departamento Estadual de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica, Polícia Penal, Agentes Socioeducativos, além da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá e da Guarda Municipal de Várzea Grande.

Os representantes dessas instituições que compõem a Câmara Temática de Trânsito do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), se reuniram nesta terça-feira (25.2) para alinhar e definir as ações que serão realizadas neste período.

Fonte: Governo MT – MT