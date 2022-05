Segurança Pública abre inscrições para o curso de Operador Tático Bastão

A 12ª edição do Seminário de Cultura de Alta Floresta será realizada de 05 a 07 de maio de 2022. O evento será online e gratuito, com transmissão pelo canal do Teatro Experimental de Alta Floresta (Teaf) no YouTube. O seminário conta com o patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Realizado pelo Teaf, o seminário integra o calendário nacional de eventos culturais. Com o tema “O teatrar do teatro de grupo na pandemia e no pós-pandemia”, a proposta é discutir sobre os efeitos da pandemia de covid-19 no fazer teatral dos grupos. As discussões serão no formato de mesas-redondas e debates. Também serão abordados temas como políticas públicas e a sustentabilidade do teatro de grupo, processos criativos, participação feminina, festivais e circulação de espetáculos. Cada mesa-redonda oferecerá certificação de duas horas.

O evento contará com a participação dos convidados: Dani Leite (Cuiabá/MT); Tânia Farias (Porto Alegre/RS); Karina Figueiredo (Cuiabá/MT); Cinthia Matos (Cuiabá/MT); Jan Moura (Cuiabá/MT); Chico Pelúcio (Belo Horizonte/MG); Francis Wilker (Fortaleza/CE); Fernando Cruz (Campo Grande/MS); Marcelo Bones (Belo Horizonte/MG); Hélvio Tamoio (São Carlos/SP). A mediação das mesas será conduzida pela equipe do Teaf.

Após a realização do seminário o Teaf irá produzir um Caderno de Debates, em formato digital, contendo textos de autoria dos palestrantes. O material reunirá ainda, debates e palestras realizados em edições anteriores.

Seminário de Cultura

O Seminário de Cultura de Alta Floresta foi criado em 2004 e tem o intuito de ser um espaço para atender demandas relacionadas à cultura e suas relações com a sociedade, meio ambiente, cidade, entre outros. A última edição foi realizada em 2018 com o tema “Arte, Memória e Cidade”.

Serviço

XII Seminário de Cultura de Alta Floresta

Quando: de 05 a 07 de maio de 2022

Onde: transmissão pelo canal do Teatro Experimental de Alta Floresta (Teaf) no YouTube