Segurança Pública entrega novas viaturas, equipamentos e armamento para unidades prisionais

“Os rádios digitais vão dar mais segurança ao operador do sistema penitenciário evitando que qualquer pessoa copie as informações e o que está sendo difundido via rádio. São a Secretaria de Segurança e o Governo de Mato Grosso fortalecendo o sistema prisional”, destacou o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri.

Os comunicadores digitais e as armas vão fortalecer a atividade policial nas 41 unidades prisionais do Estado e nas forças especializadas, sendo elas, o Serviço de Operações Penitenciárias (SOE) e o Grupo de Intervenção Rápida (GIR).

Dez viaturas, 150 rádios comunicadores digitais e 298 pistolas Glock 9 mm foram entregues pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) para as unidades prisionais de Mato Grosso na tarde desta terça-feira (28.03). A aquisição faz parte dos investimentos feitos pelo Governo do Estado no Sistema Penitenciário que, entre 2019 e 2022, somaram R$ 150 milhões.

Já do total de viaturas, seis foram para as unidades femininas de Colíder, Nova Xavantina, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis e Nortelândia, que receberam um veículo cada. Outras três foram entregues para a Central de Alternativas Penais e um para o canil, que funciona na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

O secretário Roveri reforçou que esta é mais uma etapa de investimento realizado pelo governador Mauro Mendes no sistema penitenciário de Mato Grosso. “Hoje, entregamos dez viaturas, dentre essas, seis serão utilizadas principalmente nas unidades femininas na assistência das reeducandas gestantes, com enfermidades e com idade avançada, que não podem ser transportadas em viaturas comuns. Estamos garantindo mais dignidade para essas pessoas”, disse.

Na solenidade, Roveri conversou ainda com diretores das unidades prisionais da capital e do interior do Estado presentes e destacou a importância de estar mais próximo, conhecendo a realidade, ouvindo reivindicações e trabalhando em conjunto pelas melhorias das cadeias e presídios.

“Esse contato é muito importante. Conversamos hoje, por exemplo, com seis diretores de cadeias no interior do Estado que nos passaram as reformas e as melhorias que estão sendo feitas na estrutura física das unidades”, afirmou. A aquisição dos equipamentos e armamento conta ainda com recursos da Secretaria Nacional de Políticas Penais.