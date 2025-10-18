Seis merendeiras de Cuiabá disputam melhor prato e prêmio de R$ 8 mil

Seis técnicas em nutrição escolar (merendeiras) de Cuiabá se classificaram para a final da 1ª edição do Chef Cuiabano, programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) que vai premiar em até R$ 8 mil o melhor prato da merenda escolar produzido a partir dos ingredientes disponibilizados para elaboração diária dos pratos da merenda escolar.

A escolha do melhor prato ocorrerá no dia 24 de outubro, em um evento que será realizado no Senac (Centro de Educação Profissional de Cuiabá). A equipe de jurados, que vai escolher o melhor prato, será formada pela primeira-dama Samantha Iris, o secretário de Estado de Educação, Allan Porto, a influencer Débora Padilha e a chefe de cozinha Pricila Manzano.

Pelas regras do edital, apenas as 6 receitas mais votadas na etapa de voto popular são classificadas para a grande final. O cheiro, sabor, criatividade e harmonia na elaboração dos pratos, serão levados em consideração para a escolha da melhor receita.

A coordenadora da Alimentação Escolar, Dryeli Stephani, destacou a participação coletiva para a escolha dos finalistas: “Para a semifinal, contamos com toda a comunidade escolar: pais, professores, familiares, todos puderam votar nas receitas que mais lhe agradaram.”.

As classificadas, com suas respectivas produções de pratos e lotações nas escolas, são as seguintes:

Ivanilda Soares dos Santos – CEIC José Gabriel da Costa

Prato: Ragu Cuiabano com Crispy de Couve

Regiane Marques Nogueira Melo – CEIC Edna Catharina Perri Ricci

Prato: Arrumadinho Digoreste

Ilza Lima de arruda – EMEB Juarez Sodré Farias

Prato: Strogonoff na Abobrinha Verde

Rosinha Soares de Lima Oliveira – EMEB Antonio Ferreira Valentim

Prato: Quibebe de Carne Suína com Mandioca

Rosenei Cláudia Leite – EMEB Dep. Ulisses Silveira Guimarães

Prato: Filé do Rio com Banana

Rosângela Justino de Souza Toguti – EMEB Pe. Raimundo Pombo Moreira da Cruz. Nome da TNE

Prato: Strogonoff Solar

#PraCegoVer

A foto ilustra um prato com porção de comida. É possível visualizar uma quantia de arroz, carne e abóbora.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT