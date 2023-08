Seis motoristas são presos e 48 veículos removidos em Várzea Grande

A nova exposição temporária do Museu de História Natural de Mato Grosso “Árvore-Ser” une pinturas da artista Tânia Pardo com poemas de Manoel de Barros em um ambiente sensorial que propõe a experiência de se tornar parte da natureza. A mostra está aberta ao público até 11 de outubro, das 8h às 18h, com entrada gratuita.

Tanto a artista Tânia Pardo quanto o poeta Manoel de Barros têm a natureza como inspiração, e o trabalho dos dois é integrado na exposição “Árvore-Ser” para proporcionar a sensação de adentrar em uma floresta. Ela pinta com os dedos das mãos, e escolhe especialmente as árvores para retratar, sempre com movimentos dinâmicos e cores vibrantes. Na mostra, estão presentes poemas como Árvore, Aprendimentos, Antissalmo por um Desherói e Deus Disse, do mato-grossense Manoel de Barros. Aliado a isso, estímulos visuais, sonoros e táteis completam a instalação, que também permite refletir sobre a relação dos seres humanos com o meio ambiente.

“Os visitantes são transportados para um universo onde a materialidade e a imaginação se entrelaçam de maneira mágica. A essência da mostra é provocar uma reflexão sobre nossa capacidade de existir e coexistir no mundo”, revela a curadora do Museu e responsável pela exposição, Vitória Ramirez Zanquetta.

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) que funciona em regime de gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Instituto Ecoss).

Oficinas do final de semana

Além das exposições permanentes e temporárias abertas ao público, o Museu de História Natural de Mato Grosso também oferece uma programação de atividades gratuitas aos fins de semana, no jardim do espaço cultural. Neste sábado (26.08), terá prática de ioga com a instrutora Amanda Cristhie, e também a oficina ‘Folclore em cena’, com Daya Cruz.

A prática de ioga será das 8h às 9h, e a instrutora recomenda levar tapete ou toalha e almofada para maior conforto dos participantes.

A atividade “Folclore em Cena” traz uma linguagem teatral para explorar expressões corporais e recontar a famosa lenda mato-grossense do “Minhocão do Pari”. Jogos e brincadeiras vão fazer parte da atividade, promovendo a socialização, criatividade e o reconhecimento das potencialidades das expressões corporais. A oficina ocorre das 9h às 11h.

As inscrições das duas atividades podem ser feitas por este link: https://linktr.ee/mhnmt

Serviço:

Exposição: Árvore-Ser

Data e horário: Até 11 de outubro, de quarta a sábado, as 8h às 18h

Entrada: Gratuita

Local: Museu de História Natural de Mato Grosso. Endereço: Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá.

Mais informações: (65) 99686-7701 ou Instagram @museuhistorianaturalmt