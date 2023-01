Seis novos cargos são ofertados no maior concurso da Saúde desde 2014; Provas serão neste domingo (29) e capital terá tarifa social de R$1

A convite do Diretor-geral Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que gere o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), sob a administração do prefeito Emanuel Pinheiro, o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito9), Yargo Machado, visitou a unidade hospitalar na sexta-feira (27) para tratar de melhorias na qualidade da oferta dos serviços de fisioterapia no HMC.

Hoje o Hospital Municipal de Cuiabá conta com uma equipe completa de fisioterapia, que contempla todos os setores do HMC. Os profissionais se dividem no tratamento de pacientes de alta, média e baixa complexidade.

Segundo o diretor-geral, Paulo Rós, o intuito da reunião foi conhecer as resoluções técnicas do Conselho para o aprimoramento dos serviços de fisioterapia.

“O encontro foi de grande importância para aproximar o hospital do Conselho. As orientações técnicas repassadas serão disseminadas para a equipe da fisioterapia. Discutimos também, a possibilidade de treinamento dos profissionais que atuam no HMC. Essas ações visam o tratamento clinico dos pacientes e o acolhimento necessário na assistência em prol da vida”, informou Rós.

Yargo Machado, que também atua como conselheiro federal do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) destacou, que nesse sentido, o Crefito9 coloca-se à disposição para participar do treinamento e capacitação dos profissionais fisioterapeutas do HMC, no intuito de agregar instruções e resoluções técnicas, com a finalidade de melhor instruir os procedimentos de fisioterapia visando a qualidade necessária dos atendimentos.

“A estrutura do Hospital Municipal de Cuiabá é bem relevante e atende os requisitos para oferecer a assistência necessária ao paciente. Acredito que disseminando as resoluções técnicas da fisioterapia a unidade avançará ainda mais no atendimento humanizado”, destacou.

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DO HMC

A fisioterapia atua de forma conjunta com os profissionais buscando sempre o melhor tratamento aos pacientes e suporte necessário à equipe.

Nas UTIs, a unidade oferece um fisioterapeuta intensivista a cada dez leitos. Este profissional é responsável principalmente pela condução, manutenção e desmame da ventilação mecânica, bem como no tratamento de síndromes, distúrbios de cunho respiratório e motor.

Os fisioterapeutas alocados nas internações abertas realizam atendimentos de média e baixa complexidade, atuando de forma humanizada e técnica na reabilitação dos pacientes que necessitam de tratamento fisioterapêutico. O objetivo é reabilitar o paciente para o retorno das suas atividades de vida diária.