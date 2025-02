Sejus entrega coletes balísticos e algemas para policiais penais de Cuiabá e Várzea Grande

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) entregou, nesta quinta-feira (30.1), 370 coletes balísticos e 40 algemas para policiais penais lotados na Penitenciária Central do Estado (PCE), na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May e no Centro de Ressocialização de Várzea Grande.

O secretário de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, afirmou que a entrega dos coletes e das algemas faz parte do projeto de valorização do trabalho do policial penal, que é um dos profissionais mais importantes no combate às facções criminosas.

“Isso é o reconhecimento do Governo do Estado e da Sejus com os servidores. Esses coletes vão trazer mais segurança para nossas ações e para nossas operações, que serão frequentes”, declarou o secretário

Os coletes balísticos entregues nesta quinta-feira foram recebidos pela Polícia Penal no dia 22 deste mês. Ao todo, foram recebidos 980 coletes balísticos, que serão distribuídos por todo o Estado. A segunda remessa chegará em março.

Nesta quinta-feira (30), foram entregues 220 coletes para policiais lotados na PCE, 88 para servidores da Penitenciária Ana Maria do Couto e 72 para os do CRVG. Com a entrega, todos os policiais penais das três unidades terão seu próprio colete. Também foram entregues 40 algemas, 20 de tornozelo e 20 de punho, que ficaram na PCE.

O secretário de Justiça fez questão de parabenizar e agradecer o esforço, comprometimento e dedicação que os policiais penais estão tendo com a execução do programa Tolerância Zero.

“Ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos em equipe e temos que um auxiliar o outro, valorizar o outro. Só assim que vamos conseguir vencer o obstáculo que é o combate e enfrentamento às facções criminosas”, frisou Bruzulato.

