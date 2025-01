Sejus realiza leilão de veículos e sucatas apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) realiza, nesta quinta-feira (23.1), em Cuiabá, um leilão com 45 veículos e sucatas apreendidos em ações de combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso.

Estão à venda oito motocicletas e 37 carros, de diversas marcas e modelos, de passeio e utilitários, como caminhonetes, caminhões e vans.

Os valores dos lances iniciais, no caso das motocicletas, variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil. Já entre os carros, os lances variam de R$ 900 a R$ 80 mil.

O lance mínimo mais alto, de R$ 80 mil, é de um caminhão Ford Cargo 1722 tanque, ano 2002. Assim como todos veículos levados a leilão, a caminhonete apresenta avarias, falta de peças e outros itens cuja reposição e conserto passam a ser de responsabilidade do comprador.

A venda pública desses bens é realizada por uma empresa leiloeira, sob a coordenação da Comissão de Alienação da Sejus. As regras de venda, previstas no edital, e o sistema de cadastro de habilitação à compra estão disponíveis no site – clique aqui para acessar.

De acordo com a secretária-adjunta do Sistema Socioeducativo e Política Contra as Drogas, Lenice Barbosa, estima-se arrecadar R$ 600 mil com o leilão.

Tudo que for arrecadado irá direto para o Fundo Estadual de Política sobre Drogas do Estado de Mato Grosso e será utilizado em ações de prevenção e repressão em Mato Grosso.

Desde 2019, o Estado de Mato Grosso já alienou mais de R$ 200 milhões através dos leilões de bens.

