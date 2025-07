Seleção de futsal feminino recebe apoio e estrutura para disputar medalhas no mato-grossense

A prefeitura de Várzea Grande permitiu que a delegação embarcasse em transporte de qualidade, um ônibus de 32 lugares. As atletas ganharam uniformes novos para passeio e para uso nas partidas oficiais, todos com recursos oriundos da gestão Flávia-Tião

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) – via Superintendência Municipal de Esportes -, ofertou todo suporte para a seleção feminina de futsal que representa o Município nos Jogos Escolares/Estudantis Mato-grossenses 2025, disputado em Lucas do Rio Verde (a 340 quilômetros de distância), na região médio norte de Mato Grosso. A competição começou no dia 10 e segue até o dia 17.

“O esporte é respeito, o esporte é educação, o esporte é futuro e cada um de vocês é responsável pelo futuro de nossa cidade”, afirmou a prefeita Flávia Moretti, que afirmou que é através do esporte que se conquista uma sociedade mais justa e mais digna.

“As atletas embarcaram cheias de expectativa, levando na bagagem o orgulho de defender as cores da nossa cidade e o sonho de conquistar grandes resultados. A participação é fruto do trabalho conjunto da SMECEL, que segue investindo no esporte escolar como ferramenta de transformação social, disciplina e cidadania”, destacou o superintendente de Esporte e Lazer, Héliton Gomes.

A delegação várzea-grandense viajou com uma estrutura de transporte de qualidade, um ônibus de 32 lugares destinado para transportar atletas do Município, além dos uniformes novos para passeio e para uso nas partidas oficiais, todos com recursos oriundos da gestão Flávia-Tião.

A seleção várzea-grandense, participou da abertura do certame no dia 10, no ginásio Rio Verde. Ao todo, a equipe feminina é composta por nove atletas, além de quatro componentes da comissão técnica.

O time tem como técnico o professor Rafael França, do Projeto Pés de Ouro. O chefe de delegação, Erasmo Ribeiro da Costa, que fica responsável por zelar pela integridade dos atletas, além de cuidar da parte burocrática junto da Comissão Central Organizadora (CCO).

COMEÇOU – Os Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, sediados em Lucas do Rio Verde, contaram com a participação de mais de mil atletas. Estão confirmados para os jogos as delegações de 42 municípios, sendo alguns deles: Sinop, Sorriso, Ipiranga do Norte, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Confresa, São Felix do Araguaia, Cáceres, Várzea Grande, Araputanga, Rondonópolis, Santo Antônio de Leverger, Jaciara, Pedra Preta, Juscimeira, Aripuanã, Campo Novo do Parecis, Juara e Conilza.

Já as partidas serão divididas em seis ginásios da cidade, sendo: Ginásio Rio Verde (futsal); Ginásio Pimpão (futsal); Ginásio Didé Martins (handebol); Ginásio da Escola Angelo Nadin (basquete); Ginásio Ernesto Zortéa (voleibol); Ginásio Colégio Lasalle (voleibol).

EDIÇÃO DE VÁRZEA GRANDE – Na próxima semana, dia 18 de julho, começa em Várzea Grande, a etapa dos Jogos Estudantis e Escolares Mato-grossenses de Seleções, nas modalidades individuais: Atletismo, Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, Natação, Taekwondo, Wrestling, Karatê e Tiro Com Arco.

Estão previstos para os jogos cerca de 1.500 atletas, que estarão sendo alojados em oito Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), que são referência no Município na recepção de outras delegações nas edições passadas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT