Seleções municipais de futsal e handebol disputam Jogos Abertos Mato-grossenses em Sorriso

As seleções municipais da categoria adulta já começaram a competir nos Jogos Abertos Mato-grossenses 2022. Com disputas nas modalidades de futsal e handebol, a competição estadual começou na noite desta quinta-feira (08.12) e prossegue até domingo (11.12), no município de Sorriso. A abertura oficial será nesta sexta-feira (09.12), às 20h, no Ginásio Poliesportivo Municipal Domingão.

As partidas de futsal são realizadas nos ginásios Fermino Maleski e na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Já os jogos de handebol serão disputadas nos ginásios Domingão e Flor Do Cerrado.

Em Sorriso, os Jogos Abertos reúnem seleções femininas e masculinas, sendo 21 equipes de futsal e 15 de handebol. As seleções representam os municípios de Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Guiratinga, Juara, Lucas do Rio Verde, Nova Canaã do Norte, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Sorriso, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em parceria com os municípios-sedes, a edição deste ano é dividida por modalidades esportivas em locais e datas diferentes. Na próxima semana, de 15 a 18 de dezembro, o município de Campo Novo do Parecis recebe os jogos de basquetebol e voleibol.

“A realização dos Jogos Abertos dá continuidade ao processo de investimentos, que fazemos no esporte desde a categoria de base. Além de ajudar a fomentar a economia local dos municípios que sediam os jogos, a competição estadual possibilita a manutenção da performance, do desenvolvimento e da continuidade de treinos dos atletas adultos de Mato Grosso”, expressa o titular da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Fonte: GOV MT