Seletivas para 1º Campeonato de MCs do Festival Vambora movimentam cidades de MT

O Festival Vambora, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), está movimentando Mato Grosso com as seletivas para o 1º Campeonato de MCs, que acontecerá durante o evento no final de setembro deste ano. Para selecionar os artistas, estão sendo realizadas seletivas em oito municípios mato-grossenses e a próxima eliminatória será nesta quinta-feira (10.08), às 20h, na pista de skate Thiago Pereira, em Primavera do Leste.

O festival celebra a cultura hip-hop com grandes nomes da cena nacional e panorama representativo da música produzida no estado.

“É um evento que ajuda a fortalecer nossa cultura, promovendo artistas mato-grossenses e oferecendo uma programação acessível e de qualidade à nossa população. E agora com o campeonato de MCs alcança e agita as periferias de várias partes do Estado”, comenta o secretário da Secel, Jefferson Neves.

No 1º Campeonato de MCs do Festival participam 32 artistas selecionados que competem pelo prêmio de R$ 2 mil. As duas primeiras seletivas de MCs foram realizadas em Sinop e em Cuiabá.

A capital mato-grossense volta a receber as Batalhas, a partir de sexta-feira (11.08), às 21h, na Praça da Mandioca. Divididas por regiões da cidade, as eliminatórias cuiabanas acontecem também no domingo (13.08), às 18h, na praça do CPA, e às 19h, no bairro Jardim Imperial.

Até o dia 31 de agosto, as seletivas seguem nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis e Várzea Grande. As inscrições são realizadas no local das batalhas, por ordem de chegada – confira no final da agenda completa das Batalhas.

A programação do Festival começa no dia 28 de setembro, com o Matriz Cypher – um campeonato de breaking, show de MV Bill e atrações regionais. Nos dias 29 e 30 de setembro acontecem o Campeonato de MCs e apresentações de artistas locais e nacionais.

Apesar de focar no rap e hip hop, o evento oferece uma programação com outros estilos musicais.

De acordo com produtora cultural e idealizadora do Movimento Vambora, Silvana Cordova, o diferencial da curadoria está na valorização das culturas periféricas de Mato Grosso e de novas propostas encontradas no Estado.

“Acabou que o festival ficou muito focado no hip hop porque hoje esse é o anseio maior de quem se dedica à cultura periférica. Mas temos também em nossa programação uma cobertura ampla, com bandas, artistas e DJs que trazem o rock, a MPB, o lambadão, o samba, o reggae”, explica Silvana.

Programação de shows

Com estrutura montada no estacionamento da Arena Pantanal, o 3º Festival Vambora traz para Cuiabá os shows nacionais de Criolo, Rashid e MV Bill. A programação contará ainda com apresentações de diversos artistas mato-grossenses.

Referências do rap no país, MV Bill e Rashid se apresentam nos dias 28 e 29 de setembro, respectivamente. Nesses dois dias, haverá também shows de artistas e bandas regionais, como Mariana Borealis, Power Rock Trio, Chabox, Mandala Soul, Bia Trindade, André Coruja, A Luisa Lamar, Siriri Elétrico e muitos outros.

O cantor Criolo é atração principal do último dia do Festival Vambora, 30 de setembro. Na data também se apresentam artistas de Mato Grosso, como as cantoras Pacha Ana e Estela Ceregatti, e as bandas Calorosa e O Mormaço Severino.

Os ingressos já estão sendo vendidos pela internet a preços populares. Segundo a produtora cultural Silvana Cordova, a ideia é democratizar o acesso do grande público a eventos culturais de qualidade, com estrutura de grandes festivais.

“Buscamos chegar a um valor acessível para que a população que vive do centro à periferia da capital, e também de todo estado, possa ter acesso a eventos neste formato. E, é claro, prestigiar a diversidade de artistas da nossa terra, oportunizando espaço à produção mato-grossense”, informou.

A 3ª edição do Festival Vambora é uma realização do Movimento Vambora, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Confira agenda atual de seletivas para o Campeonato de MCs:

Dia 10/08 (quinta-feira)

Primavera do Leste

Horário: 20h

Local: Pista de Skate Thiago Pereira

Dia 11/08 (sexta-feira)

Cuiabá / BT Mandi

Horário: 21h

Local: Praça da Mandioca

Dia 13/08 (domingo)

Cuiabá / BT Mirante

Horário: 18h

Local: Praça do CPA

Dia 13/08 (domingo)

Cuiabá / BT Jota

Horário: 19h

Local: Praça Vanir Ananias Pinto Paraná, bairro Jardim Imperial

Dia 15/08 (terça-feira)

Cuiabá / BT do CPA

Horário: 19h30

Local: Praça André Avelino, bairro CPA I

Dia 16/8 (quarta feira)

Cuiabá / BT do Mandys

Horário: 19h30

Local: Quadra atrás da policlínica do bairro Coxipó

Dia 18/08 (sexta-feira)

Barra do Garças

Horário: 21h

Local: Porto do Bae no Ralf

Dia 18/08 (sexta-feira)

Cuiabá / BT Federal

Horário: 20h

Local: Praça Verde da UFMT

Dia 20/08 (domingo)

Rondonópolis

Horário: 18h

Local: Parque Ecológico Escondidinho

Dia 23/08 (quarta-feira)

Várzea Grande / BT Ipase

Horário: 19h30

Local: Praça do Ipase

Dia 26/08 (sábado)

Cáceres / BT Duque

Horário: 20h

Local: Praça Duque de Caxias, bairro Centro

Dia 27/08 (domingo)

Cuiabá / BT Tijucal

Horário: 18h

Local: Praça do Tijucal, ST 2

Dia 31/08 (quinta-feira)

Cuiabá / BT Alencastro

Horário: 19h30

Local: Praça Alencastro, bairro Centro Norte

(Com informações Assessoria Festival Vambora)

Fonte: Governo MT – MT